Bernardo Silva e o regresso ao Benfica: “É irrealista falar nisso neste momento. Não vai acontecer”

O futebolista Bernardo Silva, que atua no Manchester City, assumiu esta quinta-feira que poderá abandonar o clube inglês e atual campeão europeu na próxima temporada e admitiu que, nesta altura, desconhece o seu futuro.

“Sinceramente, ainda não sei o meu futuro. Não sei. Vamos ver nos próximos tempos. Se soubesse, este também não seria o espaço para falar sobre isso. Mas, realmente não sei”, afirmou Bernardo Silva em conferência de imprensa, minutos antes de novo treino da seleção portuguesa, que prepara o duelo de sábado com a Bósnia, de qualificação para o Euro2024.

O jogador de 28 anos passou as últimas seis temporada no Manchester City, tendo esta época conquistado a Liga inglesa, a Taça de Inglaterra e a ‘Champions’, e tem contrato com os ‘citizens’ até julho de 2025.

Questionado sobre um possível regresso ao Benfica, clube em que fez toda a sua formação e de que é adepto assumido, Bernardo rejeitou qualquer possibilidade de tal acontecer.

“É irrealista falar nisso neste momento. Não vai acontecer”, frisou o internacional português.

Esta época, Bernardo Silva fez 55 jogos pelo Manchester City e assinou sete golos.