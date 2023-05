A estreia de João Neves para tentar a conquista que falta: os convocados para o Europeu sub-21

A chamada de João Neves é a grande novidade na convocatória de Portugal para o Europeu sub-21. O jovem do Benfica, de 18 anos, estreia-se em listas no escalão, depois de somar quatro partidas pelos sub-15 e 15 pelos sub-19. O recém-sagrado campeão nacional é um dos 25 eleitos por Rui Jorge, que ainda terá de riscar dois nomes para formar a lista final de 23.

O Europeu de sub-21 disputar-se-á na Geórgia e na Roménia, de 21 de junho a 8 de julho. Na fase de grupos, Portugal integra o grupo A, realizando os três encontros dessa ronda inicial em Tbilisi, na Geórgia, frente à seleção local, a 21 de junho, aos Países Baixos, a 24 de junho, e à Bélgica, a 27 de junho.

Ao contrário do que já sucedeu — com casos recentes na última década — nos Europeus de sub-17, sub-19 ou A, Portugal nunca ganhou a competição continental neste escalão. Com Rui Jorge no banco, já houve duas finais perdidas. Em 2015, a geração de João Mário, William Carvalho ou Bernardo Silva perdeu contra a Suécia, nos penáltis. Na derradeira edição, em 2021, uma equipa com Diogo Costa, Dalot, Vitinha, Fábio Vieira ou Rafael Leão caiu, por 1-0, no duelo decisivo frente à Alemanha.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Celton Biai (Vitória SC), Francisco Meixedo (FC Porto) e Samuel Soares (SL Benfica);



Defesas: Alexadre Penetra (FC Famalicão), André Amaro (Vitória SC), Bernardo Vital (Estoril Praia), Leonardo Lelo (Casa Pia), Nuno Tavares (Olympique de Marseille), Tomás Tavares (FC Spartak Moscow), Tomás Araújo (Gil Vicente);



Médios: Afonso Sousa (KKS Lech Poznan), David Costa (RC Lens), André Almeida (Valencia CF), Fábio Vieira (Arsenal FC), João Neves (SL Benfica), José Carlos (Vitória SC), Paulo Bernardo (FC Paços de Ferreira), Samuel Costa (UD Almería), Tiago Dantas (PAOK FC) e Vasco Sousa (FC Porto);



Avançados: Fábio Silva (PSV Eindhoven), Francisco Conceição (AFC Ajax), Henrique Araújo (Watford FC), Pedro Neto (Wolverhampton Wanderers FC) e Vitinha (Olympique de Marseille);

Sobre as ambições de Portugal neste Europeu, Rui Jorge, em linha com o que vem sendo o discurso nestas fases finais, traçou a meta de “demonstrar a qualidade” dos jogadores e da equipa. Se isso suceder, diz o técnico, a seleção estará “próxima de conquistar alguma coisa”.

Quanto à inclusão de João Neves, o antigo internacional disse que o algarvio “tem demonstrado estar à altura do patamar em que está no Benfica”, atuando em “patamares de exigência muito elevados”. Rui Jorge justificou a opção de chamar, para já, 25 jogadores com a circunstância de estarmos no final da época, com dúvidas físicas em relação a vários nomes, nomeadamente Francisco Conceição, Afonso Sousa e Fábio Vieira, que tiveram recentemente alguns problemas.

Portugal começa o estádio a 7 de junho, na Cidade do Futebol. A viagem para a Geórgia, já apenas com 23 jogadores, será a 15 de junho.