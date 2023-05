Toti Gomes, o antigo número 10 que trocou o râguebi pelo futebol aos 15 anos e foi do Fontainhas para a seleção nacional

No verão de 2016, enquanto um país ganhava feriados declarados por Éder, os sub-19 do Grupo Dramático e Sportivo de Cascais arrancavam para a temporada 2016/17. Para abordar aquela época na segunda divisão distrital de Lisboa, a equipa treinada por Vasco Botelho da Costa, então com 27 anos, organizou treinos de captação.

Àquelas sessões de farejar de talento apareceu um canhoto de 17 anos, “muito rápido, fininho, com grande passada e muita intensidade”, lembra à Tribuna Expresso o treinador que o viu — e acabou de ganhar a Liga 3, com a União de Leiria, depois de duas dobradinhas seguidas pelos sub-23 do Estoril. Vinha do Fontainhas, ali perto, onde era número 10, imitando a posição de Totti, a lenda italiana que tem um nome quase igual ao de Toti Gomes.