Roberto Martínez e a renúncia de João Mário: “Todos querem jogar mas acho que a decisão não é pelo que se passou em março. Não há conflito”

Abandonos na seleção

“O nosso estágio em março foi muito bom, com bom ambiente. Temos de respeitar o João Mário, tem um profissionalismo exemplar, é um jogador de um caracter muito positivo no grupo. É uma decisão pessoal, é preciso respeitar e guardar as memórias do João na seleção: campeão europeu, 56 partidas, mais de 130 jogos na seleção. É uma situação natural”

João Mário falou pessoalmente?

“O João Mário era parte da nossa convocatória. Ele, o Benfica e a FPF temos uma boa relação. Ele ligou aos nossos diretores, eu não falei com ele diretamente, ainda. Vou falar com ele, de uma forma natural e agradecer o seu papel. É uma situação natural e foi tudo cordial”

João Mário foi influenciado? Descontente por não jogar?

“A decisão do João Mário, estou convencido, não é pelo que se passou no estágio de março. Todos os jogadores querem jogar todos os minutos. Eu não quero um jogador que esteja contente por não jogar. Estamos num ambiente de alto rendimento. Não é um debate, uma decisão. Ele é uma pessoa. Nós temos a nossa vida, ele jogou muitos anos com a seleção. Todos os jogadores querem jogar, mas acho que a decisão dele não é pelo que se passou em março. Não é um conflito, um problema”

Toti Gomes e ausência de Pote

“O Toti é um jogador muito interessante para nós porque tem diferentes valências de outros centrais, é muito físico, duro, um jogador que é esquerdino. O seu desempenho com o Wolves foi muito bom e precisamos de jogadores com capacidades distintas na seleção e eu acho que ele pode oferecer isso. Gosto muito do Pote, marca a diferença no Sporting, mas nós não excluímos jogadores, nós procuramos jogadores com capacidades específicas para estes jogos com Bósnia e Islândia”

Laterais

“A nossa relação com os jogadores é aberta, gosto de falar com antigos jogadores e as nossas portas estão abertas para todos, para trocarmos ideias. As nossas portas estão abertas para todos, Rafa, João, com todos. Vi o Nelson Semedo a jogar consistentemente durante 6 meses. Vamos utilizar o Nélson Semedo e o Diogo Dalot para a direita e o João Cancelo e o Raphael Guerreiro na esquerda, o Cancelo jogou na esquerda no Bayern nas duas últimas partidas. Temos muitos jogadores para essas posições, [Aurélio] Buta fez uma época importante, o Mário Rui”

João Neves

“O João Neves é presente. É um regalo para a vista, gosto dele. Mas temos uma responsabilidade de não queimar etapas de formação para a pessoa e para o jogador. Foi decisivo para os sub-19 em março, muito importante. Mas temos de ter paciência na formação do João. Seria fácil chamá-lo, mas temos de dar-lhe o que ele precisa”

Momento difícil para jogos de seleção

“O estágio de junho é muito difícil, mas é o mesmo para o Bósnia, que tem o Dzeko, por exemplo, que vai jogar a final da Champions. É normal. Acho que os nossos jogadores estão preparados para descansar sete dias e depois fazerem uma preparação para chegarem ao estágio com frescura física. É importante que estejam preparados mentalmente. Na minha experiência, o estágio de junho é delicado. A convocatória tem 25 jogadores e vamos preparar os jogos da melhor forma possível”

Ainda João Mário: problema pode alastrar?

“Não acho que seja um problema para a seleção. Temos de entender o jogador e individualmente o jogador deve pensar o seu futuro, quando deve deixar a seleção, quando jogar no estrangeiro. Na minha experiência nos últimos sete anos, isto é muito normal. É preciso respeitar os jogadores”

Europeu sub-17

“Gostei muito do jogo com França. Com a Alemanha foi difícil, mas a reação foi muito positiva. O Filipe fez um trabalho muito bom e os jogadores gostaram da experiência”

Bósnia





“A verdadeira Bósnia é uma equipa que joga com um espírito muito bom. No Mundial 2014 vi-os e tinham um espírito muito competitivo. Agora têm um treinador novo, uma estrutura tática muito boa para jogadores-chave, como Dzeko ou Krunic. É uma equipa que joga com muita clareza. O jogo com a Islândia foi ao nível desta equipa, com a Eslováquia, na primeira parte, não foi. É um jogo importante e nós precisamos de estar ao mais alto nível”

Quem entrou no lugar do João Mário?

“Não é uma situação de substituir. Há 35 nomes que seguimos constantemente. Não é uma substituição direta”

Razão para convocatória tão cedo

“É importante para junho que os jogadores conheçam a convocatória para se poderem preparar nos próximos dias. Podemos dar agora aos jogadores algum descanso, podem desconectar e depois preparar o estágio. Em setembro voltamos à mesma estrutura”