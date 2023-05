Portugal goleado pela Alemanha no arranque do Europeu de sub-17

Portugal foi goleado pela Alemanha, por 4-0, em jogo da primeira jornada do Grupo C do Europeu de sub-17 de futebol, disputado em Debrecen, na Hungria.

Darvich (32 minutos), Kabar (39) e Ramsak (59 e 90+4) marcaram os golos dos germânicos, que lideram o grupo com os mesmos três pontos da França, que venceu a Escócia, por 3-1.

A equipa das quinas, seis vezes campeã europeia do escalão (sub-16 até 2001), defronta a Escócia no sábado, antes de fechar a fase de grupos na terça-feira frente à França, atual detentora do troféu.