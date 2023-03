Roberto Martínez: “É muito importante ter gente fresca. Pode haver mudanças”

Vai mexer no onze?

“É muito importante ter gente fresca. Três dias depois do jogo contra o Liechtenstein, é muito importante gente que esteja perfeitamente a nível físico. Pode haver mudanças, é muito importante dar continuidade ao trabalho que fizemos neste período internacional. Se existirem mudanças, serão para ter frescura na equipa, não mudar por mudar.”

Cuidado com o Luxemburgo

“Não é uma armadilha jogar aqui, porque os conhecemos. Só perdeu duas vezes nos últimos nove jogos e não é fácil ganhar no Luxemburgo.”

O treino antes da viagem

“O período entre os dois jogos é tão curto, que hoje em dia há jogadores que não pisam o relvado no dia depois do jogo. Por isso, era importante ter toda a ajuda do staff médico, dos fisioterapeutas e ter o ambiente da Cidade de Futebol. Foi exigência da falta de dias entre jogos.”

O ambiente nos primeiros tempos na seleção

“Estamos juntos há três dias, estou muito contente com o espírito de união, o nível de ambição, compromisso e desejo. A qualidade do plantel é excecional. Estamos apenas no início desta caminhada que temos de percorrer juntos, mas é mais fácil crescer quando ganhamos jogos.”