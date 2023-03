Roberto Martínez corta dois jogadores para a estreia com o Liechtenstein

Diogo Leite, uma das novidades de Roberto Martínez na sua primeira convocatória, e Matheus Nunes foram os jogadores preteridos pelo novo selecionador para a estreia da seleção nacional na qualificação para o Euro 2024, esta quinta-feira, frente ao Liechtenstein (19h45, RTP1).

O central do Union Berlin e o médio do Wolverhampton não serão assim opção no primeiro encontro, ao contrário de Celton Biai, o guarda-redes do Vitória, chamado à última hora para substituir o lesionado Diogo Costa, que está na lista enviada à UEFA.

Estes são os jogadores disponíveis para o encontro com o Liechtenstein:

Guarda-redes: Rui Patrício, José Sá e Celton Biai

Defesas: Diogo Dalot, António Silva, Rúben Dias, Raphael Guerreiro, Nuno Mendes, Gonçalo Inácio e João Cancelo

Médios: João Palhinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Danilo, Otávio, João Mário, Rúben Neves e Vitinha