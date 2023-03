Roberto Martínez divulga esta 6.ª feira a sua primeira lista de convocados e a pergunta é: Cristiano Ronaldo vai ser chamado à seleção?

O espanhol Roberto Martínez anuncia esta sexta-feira a lista de convocados, a sua primeira como selecionador português de futebol, para os dois primeiros jogos da fase de qualificação para o Euro 2024, com Cristiano Ronaldo como principal dúvida.

Anunciado em janeiro como o sucessor de Fernando Santos, passados dois meses, o treinador de 49 anos vai desvendar a suas primeiras opções, numa lista em que o próprio já explicou que terá como base a participação no último Mundial, que decorreu no final do ano passado, no Catar.

Mesmo assim, algumas surpresas prometem acontecer na lista de Martínez, com a continuidade de Cristiano Ronaldo a aparecer no topo das dúvidas, embora tudo aponte para que o capitão continue de quinas ao peito.

O avançado de 38 anos perdeu a titularidade no último Campeonato do Mundo, mostrando desagrado com essa situação, e abandonou o futebol de mais alto nível, ao rumar à Arábia Saudita.

Após anunciar a sua indisponibilidade para representar a seleção nacional, ainda durante o tempo de Fernando Santos, Rafa poderá alterar a sua decisão com a entrada de Roberto Martínez, numa altura em que está a realizar uma das melhores épocas da sua carreira no Benfica.

Pepe, com 40 anos e lesionado no FC Porto, também aparece com uma das dúvidas, numa lista que poderá ter o regresso de Diogo Jota, que falhou a presença no Mundial 2022 devido a lesão.

As escolhas do novo selecionador nacional serão divulgadas às 12h30, em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Na estreia do Grupo J de qualificação para o Euro 2024, que vai decorrer na Alemanha, Portugal defronta o Liechtenstein, em 23 de março, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, atuando três dias depois no Luxemburgo.

O agrupamento inclui ainda a Islândia, a Eslováquia e a Bósnia-Herzegovina.

Roberto Martínez foi o escolhido pela Federação Portuguesa de Futebol para render Fernando Santos, que abandonou o cargo após o Campeonato do Mundo do Catar, no qual a seleção nacional alcançou os quartos de final.

Santos estava no comando da equipa desde 2014, tendo conquistado o Euro 2016 e a primeira edição da Liga nas Nações, em 2019.