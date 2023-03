Roberto Martínez: “Tentei falar com Rafa, mas ele crê que o seu tempo aqui está fechado. Cristiano Ronaldo é um jogador muito comprometido”

Rafa

“Em primeiro lugar peço desculpa pelo meu portunhol, são dois meses a estudar português. O Rafa Silva é um jogador fantástico. Tentei falar com o Rafa mas ele crê que o seu tempo com a seleção está fechado. Temos de respeitar a sua opinião de um jogador com muita experiência”

Pouco tempo de preparação

“É um curto espaço de tempo mas o futebol internacional é muito curto. Os jogos são muito importantes para a qualificação para o Europeu e na minha opinião é tempo suficiente para conhecer os jogadores, as pessoas que são e tentar criar uma equipa conjunta e clara na forma como vai jogar o jogo”

Leite e Inácio o que podem trazer

“É importante em cada estágio a seleção ter a oportunidade de jogar com dois centrais, com três centrais. Precisamos ser muito flexíveis taticamente. O Inácio joga com muita personalidade, é um jogador com o perfil à esquerda. O Diogo Leite é uma surpresa, joga numa liga competitiva, na Bundesliga, com um papel importante. Acho que são dois jogadores que podem trazer algo muito diferente à seleção”

Pote, Galeno, Florentino ponderados

“Sim. Nós temos muitos, muitos jogadores com qualidade para estarem na seleção. O Pote está a um nível para jogar a seleção. Mas temos muitos jogadores nas mesmas posições. Este estágio é um ponto de partida, preciso de criar um ambiente competitivo. Jogadores como Florentino, Pedro Gonçalves são muito importantes e que têm lugar na seleção”

Cristiano Ronaldo

“Conheci os 26 jogadores da lista do Catar, é importante perceber o compromisso. O Cristiano Ronaldo é um jogador muito comprometido. É a minha posição. É um jogador que traz experiência, uma figura muito importante para a equipa. Não olho para a idade, outros aspetos. Acho que o Cristiano tem uma oportunidade para ajudar a equipa e passar a experiência da sua carreira. Este estágio é muito importante para os jogadores que estão na convocatória. Para mostrar como podem fazer uma equipa competitiva, ganhadora. O Cristiano é igual aos outros jogadores”

Adversários acessíveis

“O futebol internacional é muito competitivo, não há jogos fáceis. É importante trabalhar bem, com muita intensidade. O adversário não é o ponto de partida para o nosso trabalho”

Convocatória mais difícil da carreira?

“Sim, é uma lista muito importante porque é um ponto de partida. Há uns 35 jogadores que poderiam estar na convocatória. O importante é que quando chegas à seleção tens de estar preparado. É uma lista com muita informação, muito trabalho e uma lista muito difícil. Há jogadores importantes, preciso trabalhar no campo e esse trabalho é o início para criar uma equipa ganhadora”

Manteve núcleo do Mundial

“Um ponto de partida deve ter os bons pontos da equipa. Esta equipa tem muita qualidade, muita experiência, preciso de trabalhar com os jogadores e os dois jogos são muito importantes. Estes jogos não são jogos para experimentar, são para ganhar, jogar bem e crescer. É importante ter uma ideia muito clara e a partir daí usar a experiência dos jogadores”

Rutura com ideias de Fernando Santos?

“O jogador português é muito completo, um jogador competitivo, que precisa de informação tática. Um jogador com grande capacidade creativa. É preciso criar uma equipa que mostre a qualidade dos jogadores. Não é hora para olhar para trás mas sim para a frente e sermos claros na forma de jogar”

Danilo central ou médio?

“A polivalência de um jogador é muito importante numa convocatória e o Danilo pode jogar a central e meio-campo. É importante a experiência do Danilo, que joga encontros muito exigentes”

Ganhar por 1-0 ou 5-3?

“Preciso de ganhar. Cada jogo é diferente mas quero ver um jogo alegre, de grande compromisso. A nossa equipa deve manter as boas qualidades e tentar ganhar. Não importa, qualquer resultado”

Não convocar Pepe e Ronaldo foi hipótese?

“Não, agora este estágio é para jogar contra o Liechtenstein e contra o Luxemburgo. Há jogadores jovens que podem aprender com os mais experientes e agora há que pensar neste estágio. Não acho a idade um fator importante neste momento”