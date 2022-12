“Juntos escrevemos a página mais bonita do futebol português”: as reações de Pepe, William ou Bernardo à saída de Fernando Santos

A saída de Fernando Santos do cargo de selecionador nacional já originou reações por parte de vários jogadores da equipa portuguesa. Pepe, Bernardo Silva, William Carvalho, Danilo Pereira ou Otávio já deixaram mensagens para o homem que desde 2014 estava no banco.

Pepe, o terceiro jogador mais internacional de sempre — 133 partidas, só superado pelas 146 de João Moutinho e pelas 196 de Cristiano Ronaldo —, foi um dos protagonistas do Euro 2016, o ponto alto da era Fernando Santos. No Instagram, o defesa agradeceu ao agora ex-selecionador “pelo trabalho, pela liderança, pelo compromisso”. “Obrigado por servir de forma exímia o futebol português e Portugal. O seu nome fica marcado ha história do futebol português”, lê-se na publicação do central de 39 anos.

Também Bernardo Silva expressou “um grande obrigado ao nosso mister Fernando Santos”. O criativo do Manchester City, que fez todas as suas 78 internacionalizações com o técnico no banco, recorda “muitos momentos de alegria e alguns também de tristeza, mas acima de tudo e mais importante o prazer de poder ter trabalhado com um grande homem que ficará na história do nosso futebol”.

Outro dos mais internacionais em atividade é William Carvalho, com 80 jogos por Portugal. O médio do Betis escreveu que “todos juntos escrevemos a página mais bonita do futebol português”, em referência ao Europeu conquistado em Saint-Dennis em 2016. “Muito obrigado por todos estes anos de partilhas e ensinamentos”, lê-se no texto de William.

Já Otávio recorreu às histórias do Instagram para deixar a sua mensagem. “Obrigado por tudo mister” escreveu o médio que com Fernando Santos se estreou na seleção, fazendo 11 jogos.

Danilo Pereira é, aos 31 anos, um dos mais velhos da seleção. Com 64 internacionalizações, todas pela mão de Fernando Santos, o futebolista do PSG publicou um “obrigado por tudo” na linha de gratidão de outros companheiros.