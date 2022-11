Fernando Santos: “É sempre discutível se devia ser o António, o João ou o Manel, as justiças e as injustiças estão a par”

Porquê António Silva?

“Observações, o nosso trabalho, o que desenvolvemos, a análise dos jogadores ao longo da época e jogos. As nossas convocatórias foram sempre feitas tendo por base essas observações, portanto nada de novo naquilo que é o estilo de convocatória. E, depois, com aquilo que imaginamos, pensamos e projetamos que pode ser a nossa forma, o que pensamos em relação à abordagem o Campeonato do Mundo, potenciando ao máximo o que são as capacidades dos jogadores. E também em termos estratégicos, quer em dinâmica ofensiva ou defensiva, nos vários momentos do jogo. Escolhemos estes 26, podíamos ter feito outras opções. É sempre até à última da hora, mesmo depois de tantos anos a fazer convocatórias, temos sempre alguma dúvida. No último dia ainda temos alguma dúvida para resolver.”

João Moutinho está fora

“Aqui não é uma questão de deixar de fora A, B ou C, é uma questão de convocar 26. O plano é feito ao contrário, não os que ficam de fora e os que ficam dentro, tem a ver com o que perspetivamos para o Campeonato do Mundo.”

Há plano alternativo?

“Não vou obviamente entrar em grandes detalhes, mas claramente não há planos alternativos, há planos-base. Se o plano-base não funcionar, quais são as outras situações que temos para cada jogo, mas principalmente para cada momento do jogo, e que podemos ou não utilizar? É isso que fazemos em treino, com o pouco tempo [que temos], procuramos ter mais do que uma possibilidade. O que importa muito é a dinâmica do jogo e o que pretendemos do jogo e não tanto a questão numérica do 3-4-3 ou 4-4-2. Muitas vezes até a maior parte das equipas jogam em sistemas híbridos. O que fizemos foi olhar muito bem para aquilo que seria a lista dos 55 e perceber a melhor forma de potenciar a capacidade dos jogadores.”

O que podem fazer estes 26 diferente de 2021 e 2018 para chegar mais à frente na competição?

“E porque saltamos 2019? Um jogo que tivemos muito, muito bem, um dos melhores jogos, foi com a Espanha. Não conseguimos estar presentes na fase final da Liga das Nações. O que é que esta equipa pode dar? É ser campeã do mundo. Acredito que isso é possível, os meus jogadores também e isso é o que esta equipa pode dar.”

Matheus Nunes e Renato foi uma dúvida?

“Não vou… compreendo essas perguntas, teríamos de individualizar. Teríamos de ir jogador a jogador. Fizemos a lista de 55, tínhamos de ir jogador a jogador… o que é mais importante e relevante é que são estes os que vão ao Campeonato do Mundo. Não tenho dúvidas da confiança que tenho neles, e todos os portugueses têm, todos têm um desejo enorme que possamos voltar no dia 19 e recebidos em festa. É sempre discutível se devia ser o António, o João ou o Manel, as justiças e as injustiças estão sempre a par.”

Gonçalo Guedes e Renato Sanches ausentes: porquê Matheus Nunes?

“Não vou agora dizer porque vou levar um ou levar outro, nem ficaria bem para quem ficou de fora, mas também para quem está dentro. Levo jogadores que nunca tiveram numa fase final, já tinha acontecido. Se mudamos, mudamos. Se não mudamos, não mudamos. É o normal. Eu tinha de fazer escolhas. Eu e equipa técnica escolhemos com base no que é o nosso plano, procurando na realidade ter jogadores diferenciados, foi esta a escolha. Só isso. Toda a gente sabe o que sei dos jogadores, percebo a pergunta, mas não seria correcto.”

Rafa

“Já fui claro sobre essa resposta na entrevista que concedi a um canal de televisão. Muito claro. Não vou voltar a falar nesse tipo de questões, é um não-assunto. Não voltou a falar nesse assunto, seguramente.”

António Silva convocado à frente de Diogo Leite e Gonçalo Inácio porque joga numa defesa de 4?

“O critério foi um critério de avaliação, o que acompanhámos e fomos vendo. Vão-me permitir que discorde de vocês, percebo as perguntas, estou aqui para responder a todas… mas ainda não falamos do Campeonato do Mundo. Já me fizeram quatro questões relacionadas com os jogadores, porquê este ou aquele e porque não o outro. Defendi as minhas escolhas, por isso a responsabilidade é minha, por isso no fim quem será avaliado sou eu. Escolhi os 26, assumo a responsabilidade. Vai ser sempre alvo de discussão.”

Favoritos para o Mundial

“Favorito é como os campeonatos nacionais… quando se começa o campeonato, em qualquer país, quem é o favorito? É quem ganhou o anterior. Quem é favorito? A França, foi a campeã. Há um conjunto de equipas que naturalmente acreditam e têm essa convicção que é possível ganhar também. Desse lote de equipas faz parte Portugal.”

Momento de Cristiano Ronaldo

“Entro em estágio a partir de hoje. Para estar estes dias fora, para pensar bem, planear tudo bem, para montar a estratégia certa. Todos os jogadores que convoquei fazem parte desse pensamento que vou ter, a partir de segunda-feira juntamente com os meus colaboradores para entendermos qual é a melhor opção de jogo para potenciar os jogadores, inclusivamente Cristiano Ronaldo.”

Cristiano II

“Vamos esperar, vamos ver. O Cristiano Ronaldo, nos últimos quatro jogos, jogou. Normalmente vinha sempre com jogos em cima quando chegava à seleção. Não me falem de há um mês, estamos a falar agora. Joga há quatro jogos. O Cristiano e todos que convoquei vêm todos com uma fome enorme de mostrar a sua capacidade e de tornar Portugal campeão do mundo.”

Pepe

“Antes da decisão, falei com o departamento clínico. Uma das perguntas que coloquei era se havia alguém inapto. A resposta foi não. Estão todos prontos.”

Alguma vez pensou que não era o treinador certo para a seleção?

“O que pensei, muitas vezes, é achar que podia ter feito diferente nos jogos. Nunca perdi a confiança que tenho como treinador e selecionador, mantenho-a intacta.”

Danilo para o meio-campo?

“Neste momento vai como central. Vão quatro centrais.”