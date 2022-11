António Silva e Gonçalo Ramos convocados, Moutinho e Renato Sanches fora: aqui está a lista dos 26 jogadores de Portugal para o Mundial

A estreia de António Silva, Gonçalo Ramos de novo na lista e a manutenção de Ricardo Horta. Pepe chamado. E a ausência de João Moutinho, de Renato Sanches e Gonçalo Guedes. Estes são os principais pontos da convocatória de Portugal para o Campeonato do Mundo.

A lista, apresentada esta quinta-feira na Cidade do Futebol por Fernando Santos, não traz enormes surpresas. A chamada de António Silva era esperada depois do início estonteante de época do jovem de 19 anos no Benfica. Pepe, a contas com uma lesão no joelho, entra nos convocados e, com 39 anos, será o mais veterano do grupo.

Na linha média, a dúvida estaria entre Matheus Nunes, João Moutinho e Renato Sanches. Caíram o veterano e o jogador do PSG, que pouco tem jogado este ano, também por problemas físicos.

Na frente, Guedes ou Ramos. Uma das incertezas seria entre Gonçalos e Fernando Santos chamou o avançado do Benfica, que já esteve numa das listas da seleção A, mas ainda não conta com qualquer minuto pela equipa principal. Ricardo Horta volta a ser aposta.

Esta é a lista de Portugal para o Mundial 2022

Guarda-redes: Diogo Costa, Rui Patrício e José Sá

Defesas: João Cancelo, Diogo Dalot, Pepe, Rúben Dias, Danilo, António Silva, Nuno Mendes e Raphael Guerreiro

Médios: William Carvalho, Rúben Neves, João Palhinha, Bernardo Silva, João Mário, Vitinha, Bruno Fernandes e Otávio, Matheus Nunes

Avançados: Cristiano Ronaldo, João Félix, Rafael Leão, Gonçalo Ramos, Ricardo Horta e André Silva

Os jogadores chamados esta quinta-feira por Fernando Santos vão reunir-se na segunda-feira e quinta-feira a seleção nacional fará o seu único encontro de preparação antes da partida para o Catar: será no dia 17, frente à Nigéria de José Peseiro, em Alvalade.

A viagem para Doha está marcada para o dia seguinte, a 18. Portugal, integrado no Grupo H, será uma das últimas seleções a estrear-se no Mundial: será a 24, frente ao Gana. No dia 28 a seleção nacional joga com o Uruguai e a 2 de dezembro com a Coreia do Sul, treinada por Paulo Bento.