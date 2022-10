Os 55 pré-convocados por Fernando Santos para o Mundial do Catar

O lote é grande e terá de ser encurtado para pouco mais de metade, como dita a vida de um selecionador nacional que é feita de escolhas atrás de escolhas. Na última sexta-feira, Fernando Santos teve de enviar à FIFA uma lista preliminar de 55 jogadores que, depois, terá de filtrar para chegar aos 26 que levará para o Catar.

Neste primeiro grupo de pré-convocados constam alguns nomes pouco associados à seleção em tempos recentes (Fábio Cardoso, do FC Porto, Jota, do Celtic ou Vitinha, do SC Braga) e outros já chamados outrora, mas que não têm sido alvo de muitas preferências nas últimas fornadas de convocatórias (Pedro Gonçalves, do Sporting, ou Cédric Soares, do Arsenal).

A lista final dos 26 futebolistas que viajarão para o Catar será divulgada a 10 de novembro, exatos dez dias antes do Mundial arrancar.

Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), Rui Patrício (Roma), José Sá (Wolverhampton), Rui Silva (Betis); Anthony Lopes (Lyon).



Defesas: Diogo Dalot (Manchester United), Nélson Semedo (Wolverhampton), João Cancelo (Manchester City), Cédric Soares (Arsenal), Thierry Correia (Valencia), Mário Rui (Nápoles), Nuno Mendes (PSG), Nuno Tavares (Marselha); Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund), Nuno Santos (Sporting), António Silva (Benfica), Danilo (PSG), David Carmo (FC Porto), Diogo Leite (Union Berlim), Domingos Duarte (Getafe), Fábio Cardoso (FC Porto), Gonçalo Inácio (Sporting), José Fonte (Lille)., Pepe (FC Porto), Rúben Dias (Manchester City), Tiago Djaló (Lille)



Médios: Florentino Luís (Benfica), William Carvalho (Real Betis), Ruben Neves (Wolverhampton), João Palhinha (Fulham), João Moutinho (Wolverhampton), João Mário (Benfica), Renato Sanches (PSG), Sérgio Oliveira (Galatasaray), Matheus Nunes (Wolverhampton), Otávio (FC Porto), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City), Fábio Carvalho (Liverpool), Fábio Vieira (Arsenal).

Avançados: Gonçalo Guedes (Wolverhampton), Ricardo Horta (Sp. Braga), Trincão (Sporting), Cristiano Ronaldo (Manchester Utd), João Félix (Atlético Madrid), Jota (Celtic), Pote (Sporting), Podence (Wolverhampton), Rafael Leão (AC Milan), André Silva (Leipzig), Beto (Udinese), Gonçalo Ramos (Benfica), Paulinho (Sporting) e Vitinha (SC Braga).