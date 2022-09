Mário Rui, William e Leão no 11 de Portugal contra os checos

República Checa

Vaclik, Zima, Brabec, Jemelka, Coufal, Soucek, Kral, Zeleny, Barak, Hlozek, Schick

PORTUGAL

Diogo Costa, Diogo Dalot, Rúben Dias, Danilo, Mário Rui, Rúben Neves, William, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leão, Cristiano Ronaldo

A penúltima jornada do Grupo 2 da Liga das Nações disputa-se em Praga, a partir das 19h45 (RTP). Com sete jogadores em perigo de suspensão, Portugal terá de obter um resultado positivo para discutir, na derradeira jornada, a liderança do grupo com a Espanha.