Em tempos, Quaresma também pensou em retirar-se da seleção, como Rafa: “Compreendo a decisão, mas, se digo o que penso, ainda levam a mal”

Durante a gala Quinas de Ouro, o antigo internacional português, Ricardo Quaresma, abordou a situação de Rafa Silva no que à seleção diz respeito. O jogador do Benfica anunciou, na segunda-feira, o abandono da equipa das quinas “por razões pessoais”. Quaresma considera válidos os motivos da atitude de Rafa, mas avança que não pode falar muito sobre o caso: “Compreendo a posição dele, mas, se vou dizer o que penso, ainda levam a mal".

Quaresma referiu o óbvio. "Não posso falar pelo Rafa, só ele pode explicar essa posição”, acrescentando: “Quando estamos bem no clube, achamos que podemos ser úteis à seleção nacional (…) Quando temos vontade, há tempo para tudo”.

Para o internacional português e campeão europeu com Portugal, em 2016, que despontou no Sporting e se destacou no FC Porto, a decisão do benfiquista não é nova, inclusive no seu próprio percurso: “Também me passou pela cabeça renunciar, numa altura em que estava a voar no FC Porto e depois chegava à seleção e não jogava. Mas essa é uma posição que depende de cada um”.

Rafa comunicou a Fernando Santos e à Federação Portuguesa de Futebol a sua indisponibilidade para representar Portugal. O jogador considera “tratar-se de uma decisão honesta e acertada, neste momento da carreira" e pede tolerância: “Peço que as razões, de foro pessoal, sejam respeitadas por todos. Representei as seleções nacionais em 40 ocasiões, ajudei a conquistar o Euro 2016 e a Liga das Nações e estarei sempre na primeira fila a apoiar a equipa de todos nós”.