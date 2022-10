“Fez o que esperamos dele, que é liderar a pressão”: o elogio de Ten Hag após Ronaldo jogar os 90 minutos e não cumprimentar Gary Neville

“Acabem com isto esta semana ou criem uma trégua até ao Campeonato do Mundo e depois acabem com isto. O Cristiano Ronaldo terá de ir para outro lado e jogar todas as semanas porque ele não consegue aceitar estar no banco.”

Mais do que ter a língua afiada, Gary Neville dispensa os filtros no discurso. Há muitos anos que o antigo internacional inglês e capitão do Manchester United é um popular comentador televisivo na “Sky Sports”, onde fala várias vezes por semana sobre futebol, analisa taticamente as ocorrências e opina sobre o que vai acontecendo. Na última semana, comentou o que tanto foi falado em Inglaterra, mais uma vez: as supostas divergências insanáveis entre Cristiano Ronaldo e o treinador Erik ten Hag, perante a reincidentes presenças do português no banco de suplentes.

Antes do jogo frente ao West Ham arrancar, este domingo, soube-se que o capitão da seleção seria titular pela terceira vez esta época nos nove encontros em que participou na Premier League. Como é habitual em relvados ingleses, enquanto os jogadores de ambas as equipas aqueciam também estavam sobre o tapete os jornalistas e comentadores da “Sky Sports”. Ao avistá-los, Ronaldo cumprimentou efusivamente Louis Saha, francês com quem jogou no United entre 2003 e 2008, e até Jamie Redknapp, que defrontou durante essas temporadas.

Ao lados deles estava Gary Neville, que capitaneou o português durante vários anos - e Ronaldo não o cumprimentou. Propositado ou não, Cristiano repetiu o que fizera, há semanas, a Jamie Carragher, na semana em que a antiga glória do Liverpool, contra quem jogou durante a primeira passagem na Premier League, criticara a sua postura no Manchester United.

Repetida esta ausência de cumprimento a outra antiga figura da Premier League virada comentador televisivo, Cristiano jogou o tempo todo na vitória contra o West Ham, recebendo elogios de Erik ten Hag no final. “Penso que esteve bastante bem, fez o que esperamos, liderou a pressão. Na primeira parte, ligou bem jogo”, começou por dizer o treinador que tem preferido manter o português com o papel algo secundário na equipa titular.

Jogando Ronaldo, novamente, como ponta de lança no 4-2-3-1 do Manchester United, o neerlandês revelou também o que pediu ao português ao intervalo: “Disse-lhe para não baixar tão cedo [no campo]. Para o fazer mais tarde e deixar-nos primeiro trabalhar no meio-campo e nos quatro de trás, da defesa. Depois sim, nos últimos momentos, eventualmente baixar a posição para atrair jogador ou libertar-se para ser criativo, para marcar ou dar o último passe”.