O regresso de Cristiano Ronaldo ao Sporting volta a ser equacionado. O clube de Alvalade está na tão desejada Liga dos Campeões

O regresso de Cristiano Ronaldo a Alvalade volta a ser discutido, depois de o site The Athletic ter noticiado que o empresário do jogador, Jorge Mendes, terá falado com dirigentes do Sporting sobre a hipótese. Nesta altura, sabe-se que o primeiro objetivo de Ronaldo é atuar na Liga dos Campeões, algo que o Manchester United, na Liga Europa, não lhe pode oferecer. Mas o Sporting, fruto do segundo lugar na liga portuguesa da época passada, pode.

Diz o The Athletic que o objetivo de Ronaldo vem com outro desejo que vai para lá de jogar a liga milionária. O capitão da Seleção de Portugal quer bater o recorde de golos de Lionel Messi na fase de grupos da Liga dos Campeões. Além disso, segundo o site, há também questões familiares entre as razões do jogador para deixar Manchester.

Para que Cristiano Ronaldo pudesse jogar em Alvalade, seria necessário encontrar um financiador que cobrisse, inclusive, os altíssimos salários do jogador. A operação seria complexa e o The Athletic refere que Ruben Amorim terá mostrado reservas quanto à entrada de alguém com o estatuto de Ronaldo no plantel às suas ordens. Seria uma mudança gigantesca na dinâmica de grupo estabelecida pelo jovem treinador.

Depois, há o argumento das vantagens comerciais de ter Ronaldo de verde e branco, a começar pela venda de camisolas e outro material promocional. Seriam infinitas oportunidades de marketing, a nível global, para o clube português.

O Manchester United irá defrontar o Atlético Madrid num jogo amigável realizado em Oslo, no sábado. Curiosamente, os colchoneros disseram o mais veemente “não” à contratação do madeirense, com manifestações, declarações oficiais e até do presidente da câmara de Madrid. É pouco provável que Cristiano jogue em Oslo, mas aparentemente é possível que o português seja visto em ação no dia seguinte, em Old Trafford, frente ao Rayo Vallecano.

Ronaldo tem estado em Portugal, a treinar para manter a forma. Na terça-feira, viajou para o Noroeste de Inglaterra e encontrou-se com o novo treinador do Manchester United, Erik ten Hag, em Carrington, o centro de treinos da equipa. O neerlandês tem repetido a mensagem do quão importante é a manutenção do avançado no plantel dos red devils.