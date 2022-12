Depois de Cherif Traorè receber uma banana podre no jantar de Natal, queixar-se e dizer que está tudo bem, o clube suspendeu um jogador

O jogador de râguebi Cherif Traorè recebeu uma banana podre no ‘Amigo Secreto’ de Natal do clube italiano Benetton e recorreu às redes sociais para denunciar a atitude racista dos colegas de equipa. Não só o responsável pelo episódio, mas também os que reagiram com risos quando viram o conteúdo do saco.

“Tenho que pôr uma cara corajosa sempre que ouço piadas racistas para tentar não odiar as pessoas próximas de mim. Mas ontem foi diferente. Decidi não ficar calado desta vez para garantir que episódios como este não voltem a acontecer, para evitar que outras pessoas se encontrem na minha situação atual no futuro”, escreveu Traorè no seu Instagram.

Depois disso o clube e o jogador já voltaram a falar sobre o assunto, mas sem nunca mencionar o responsável pelo gesto racista, assim como uma eventual investigação que pudesse estar a decorrer a nível interno. Soube-se apenas que foi realizada uma reunião onde fizeram um pedido de desculpas, que Traorè aceitou.

“A reunião desta tarde foi uma oportunidade para discutir e compreender que o que o meu colega de equipa fez durante a troca de presentes de Natal foi simplesmente o resultado de idiotice e nada mais”, disse o jogador visado”, disse num vídeo publicado pelo clube.

Menos de 24 horas depois deste que parecia o final da situação, o Benetton suspendeu um dos seus “membros” e o United Rugby Championship - campeonato onde o clube compete - pediu ao Benetton um “relatório completo” sobre o incidente. E também a Federação Italiana de Râguebi (FIR) diz ter sido iniciada uma investigação.

“A FIR informa que o procurador federal lançou as investigações necessárias para apurar os factos, bem como as responsabilidades coletivas e individuais, para proteger os valores fundadores e a reputação do jogo”, lê-se numa declaração conjunta da federação e do clube. “O Benetton Rugby decidiu simultaneamente suspender um dos seus membros, como precaução, durante toda a duração das investigações por parte do Ministério Público”.

Até ao momento, o único jogador que se manifestou sobre o gesto racista foi um dos capitães da equipa, Michele Lamaro, garantindo que o grupo vai fazer mais do que apenas assumir responsabilidades. “Todos estamos conscientes de que certos limites nunca devem ser ultrapassados. Finalmente, gostaria de anunciar publicamente que, como equipa, decidimos reforçar o nosso compromisso social, enveredando por um caminho que visa combater qualquer forma de discriminação”, disse.

O United Rugby Championship também pretende agora tirar a limpo o que aconteceu durante o jantar de Natal do Benetton, uma vez que “o racismo e a discriminação de qualquer tipo são abomináveis, completamente inaceitáveis na sociedade e são totalmente contrários aos valores do râguebi”.