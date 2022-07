Depois da Itália, a Argentina. E o que deve ser Portugal? “Continuar a atacar, a marcar cada vez mais pontos, essa é a nossa arma”

O capitão da seleção portuguesa de râguebi assumiu, esta quarta-feira, que a equipa ‘encaixou’ as palavras fortes do treinador após a derrota com a Itália e frisou que os ‘lobos’ vão corresponder de outra forma no sábado.

Portugal recebe os Argentina Jaguares no sábado, às 19h, no Estádio do Restelo, o mesmo ‘palco’ onde foi derrotado pelos azzurri (38-31) e onde Patrice Lagisquet se mostrou crítico para com os jogadores, ‘acusando’ a equipa de não merecer vencer o encontro.

“A mensagem foi recebida. Aos 55 minutos estávamos a vencer por 14 pontos e deixámos de jogar, achámos que tínhamos de ficar a defender. Mas o que temos de fazer é continuar a atacar, a marcar cada vez mais pontos, pois essa é a nossa arma mais forte”, assumiu Tomás Appleton, numa conferência de imprensa realizada através de uma plataforma digital.

Autor de um ensaio frente aos transalpinos, o centro português relembrou, no entanto, que a seleção não tem “tantos jogos a este nível como desejaria” e, também por isso, o encontro frente à seleção de antecâmara da equipa principal da Argentina assume especial importância na preparação para o torneio de repescagem para o Mundial.

Um dos principais adversários de Portugal no Dubai, em novembro, sairá de um ‘play-off’ entre Chile e Estados Unidos. Segundo Appleton, “as equipas americanas têm uma identidade muito parecida”.

“Sabemos o nível da equipa que vamos defrontar e o tipo de râguebi que praticam. Gostam de jogar em ‘off load’, com passes rápidos em toda a largura do campo e é nisso que temos de nos focar. Não podia haver melhor teste do que este”, concluiu.

Ao lado do capitão, o selecionador Patrice Lagisquet acrescentou também que, além dessas características, os sul-americanos são ainda “uma equipa forte nas fases estáticas” do jogo.

“Vão colocar-nos sob pressão do primeiro ao último minuto. Estão habituados a jogar no Super Rugby e têm uma equipa forte. Dominaram os últimos 20 minutos frente à Geórgia e vai ser difícil para nós manter o nível até ao fim”, analisou o treinador francês.

De resto, questionado a preparação da equipa para este encontro e o que espera dos ‘lobos’, Lagisquet lembrou que Portugal tem “muitos jogadores amadores”, que “não estiveram sempre todos juntos” durante as últimas duas semanas e tentou ainda esconder o jogo.

“Trabalhámos muito a disciplina e a defesa do maul. Não é segredo para ninguém que é uma das nossas maiores fraquezas e tentamos trabalhar bem estes problemas. O resto? Vamos tentar mostrar no sábado”, indicou.

Portugal recebe no sábado, às 19h, no Estádio do Restelo, os Argentina Jaguares, equipa de antecâmara da seleção principal da Argentina. O encontro serve de preparação para o torneio final de repescagem para o Mundial de França2023, que se disputa em novembro, no Dubai.