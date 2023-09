Vítor Bruno, adjunto de Sérgio Conceição: “O que aconteceu no final foi uma caricatura do que tem sido o futebol em Portugal”

FC Porto volta a só marcar nos descontos

“Alguma coisa estará a falhar. Um adversário que voltou a alterar, estruturalmente, o desenho que mais tem utilizado. Tivemos dificuldade na primeira parte em chegar à baliza adversária. O jogo sem bola, quando a equipa tinha bola, foi demasiado curto. Jogámos muito de costas, não atacámos espaços, o Arouca sentiu-se muito confortável na primeira parte”

Críticas à arbitragem

“Há um ou outro lance que me parece dúbio. Refiro-me a um lance do Wendell na primeira parte em que me parece que deveria ter havido intervenção do VAR, porque tenho a sensação que o lance foi dentro da área"

Investidas na segunda parte

“Fizemos um assalto à baliza do Arouca. O Arouca apanha-se a ganhar e os minutos finais são a impressão digital da equipa: acreditar sempre, tivemos um lance de penálti para empatar, não acontece, ainda assim a equipa agarra-se ao jogo e empate"

Final caótico

"O jogo esteve demasiadas vezes parado, não é assim que promovemos o nosso futebol. O árbitro foi demasiado permissivo. O que aconteceu no final foi uma caricatura do que tem sido o futebol em Portugal. Já tivemos vários casos esta época em que as coisas não funcionaram bem a partir da Cidade do Futebol. Alterar posições que são tomadas no campo a 10/15 metros via telefone não me parece que seja o caminho"