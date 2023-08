Mais um mexicano no Dragão: Jorge Sánchez chega ao FC Porto por empréstimo do Ajax

Na última década, a ponte aérea entre o FC Porto e o México tem estado especialmente ativa. Jesús Corona e Héctor Herrera, ambos com mais de 200 jogos pelos azuis e brancos, marcaram o passado recentemente do clube, pelo qual também alinharam Miguel Layún ou Diego Reyes.

A juntar-se a este grupo de mexicanos no FC Porto há, agora, novo nome. Jorge Sánchez é reforço para Sérgio Conceição, chegando a Portugal por empréstimo, válido por uma época, do Ajax.

É a quarta incorporação deste verão nos vice-campeões nacionais, depois de Fran Navarro, Nico González e Alan Varela, chegando para a lateral-direita do elenco.

De 25 anos, Sánchez é 36 vezes internacional A pelo México. No último Mundial, no Catar, fez dois jogos pela seleção.

O defesa chegou à Europa há um ano, tendo feito 26 encontros pelo Ajax em 2022/23. Na época passada, fez três golos e três assistências pelo emblema de Amsterdão, que agora o cede ao FC Porto.

No Dragão, o mexicano deverá lutar por um lugar na direita da defesa com João Mário. Pepê é outro habitual ocupante do lugar, mas com este reforço poderá passar mais tempo em funções mais adiantadas.