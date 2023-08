O adeus de Otávio, o futebolista à FC Porto e jogador à Conceição

Otávio, o futebolista, é uma mistura peculiar. Dos cerca de 130 mil profissionais que existem pelas contagens mais recentes da FIFA, uma certa fatia haverá de meiocampistas, gente dedicada a viver de área a área, especializada em certas funções nos códigos postais onde atribuem a residência de quem pensa a vida que a bola terá na sua respetiva equipa. Em 2014, quanto aterrou em Portugal, era um brasileiro pequenote e de dentes afiados, fã de agarrar-se à bola e correr, de levar jogadas sozinho e ser atropelado pelas eventuais faltas que o parassem.

Quase dez anos contados, Otávio, o futebolista, evoluiu para ser um médio-balança que junta nos pratos o melhor de dois mundos. Tem mente e pés adocicados por fineza que finta corpos, passa bolas rasteiras ou pelo ar, assiste quem corra pela sua frente no tempo e espaços certos. Sem a bola, tem no corpo a corrente elétrica para reagir com afinco quando a equipa a perdia, sendo um cão pisteiro de roubos em momento defensivo, sempre pronto a pressionar.

Eis então Otávio, o jogador do FC Porto, porque lá se transformou no futebolista que é com 28 anos: um criativo cheio de ideias, provavelmente não lembrado de imediato nessa descrição se nos perguntarem quem nos vem à cabeça, capaz de participar como um ‘10’ a atacar e de se comportar como um box-to-box a defender caso nos cinjamos às definições clássicas. E agora se acena, com mãos de adeus, a Otávio, o futebolista à Sérgio Conceição que agora se vai com o embrulho de ser a maior das perdas possível para os dragões desde a coexistência com o treinador.

Em 2017/18, na primeira época, Otávio teve um relacionamento repartido entre o banco e os titulares, ele ainda não exatamente um médio para ser um dos pulmões do duplo pivô, nem um desequilibrador individual com as fintas que então eram fornecidas por Brahimi e Jesús Corona. Só na temporada seguinte apareceu a sua predominância e foram cinco anos, em crescendo, de um pequeno cilindro de rotação, intensidade e energia que foi moldando o que tem de melhor às exigências de quem o treina.

Fosse a médio partindo do centro do campo, como falso extremo encostado à direita sem bola ou a vadiar nas costas de um avançado, Otávio jogou, moeu o juízo a quem jogava contra o FC Porto, assistiu muito (60 golos oferecidos nestas cinco épocas) e marcou os seus (28) aqui e ali no período com Sérgio Conceição. Com o tempo, Otávio deixou de ser somente o futebolista à FC Porto e à Conceição - dentro de fronteiras do futebol português, tornou-se nos pouquíssimos exemplos de como é possível um jogador esbater a diferença entre os prós e os contras de o ter na equipa.

NurPhoto

Foram nove épocas de FC Porto, estava a entrar na sétima com o mesmo técnico e vinha da segunda ou terceira em que fora o, ou um dos, melhores do campeonato. Enraizado num estilo, nuclear para uma forma de jogar, tão habituado a ser um confiável quarterback da equipa, fundamental como água para fazer pão a lançar passes em companheiros entre linhas ou a descobri-lhes as corridas que tanto faziam a atacar o espaço nas costas da linha defensiva adversária. Isto enquanto Otávio era Otávio, irascível nos duelos e com dentes cerrados nas disputas, tudo fazendo com a sua personalidade de tudo ter que ser feito em busca da vitória. A forma como defendeu o seu terreno valeu-lhe o encanto de adepto portistas e o desgosto dos apoiantes adversários.

Com Sérgio Conceição também conviveu com uns cofres do FC Porto magricelas à força, perscrutados pelo fair-play financeiro da UEFA que exigiram vendas ao clube e contenção nas compras. Logo no ano em que se badalou a sacudidela dada a esses constrangimentos, Otávio é vendido um mês após dizer, por escrito: “vão ter de levar comigo mais um ano.” Há um mês, provavelmente, seria verdade. Entretanto, surgiu o knock-knock na porta do FC Porto e do outro lado da porta estava o Al Nassr, refastelado nos milhões sem fim com que o Fundo Público de Investimento da Arábia Saudita recheia os principais clubes do país e os solta sem trela na caça por relevância futebolística.

O clube de Cristiano Ronaldo chegar, ver e pagar os €60 milhões da cláusula de rescisão não é surpresa, muito menos é que o jogador, mesmo preso à palavra dita, reparasse como essa corda era de pano e que, por estes dias, nenhum jogador é de ferro quando lhe propõem ganhar salários, regalias e bónus impensáveis. Também é provável que Otávio, aos 28 anos, jogador de seleção nacional, vá assegurar o seu futuro e o de toda a sua família. Por oposição, o do FC Porto poderá sofrer nas próximas páginas do calendário por não o ter na equipa.

E Otávio sumiu, num pestanejar, sem tempo para apoteoses no adeus ou despedidas no estádio. “Otávio, imortal por direito!”, leu-se numa tarja exibida na bancada do FC Porto-Farense, surgida durante o minuto 25 que teve aplausos no Dragão. Foi embora um dos futebolistas mais relevantes dos dragões neste século, assim, num ápice. É a magia da Arábia Saudita que espera por ninguém.