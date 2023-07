O pré-FC Porto: identifica-te, quem és tu?

O que se viu de novo

Nada. O FC Porto que se apresentou aos sócios pouco ou nada difere do FC Porto que terminou a época passada. O que não são necessariamente boas notícias quando a este FC Porto, ainda a necessitar de reforços, urgentemente, falta a intensidade, velocidade e atitude que valeram tantas vitórias no passado, jogando-se melhor ou pior.

A falta de ideias não foi tão flagrante como no jogo com o Wolverhampton, por exemplo, mas a equipa de Sérgio Conceição, a uma semana e meia da Supertaça, revela grandes problemas a chegar ao último terço com qualidade, dificuldades em encontrar espaços nas costas das defensivas adversárias, o que limita, desde logo, as ações de Taremi e Toni Martínez, novamente titulares na frente de ataque azul e branca. O iraniano, coisa rara, falhou um pontapé de penálti na 2.ª parte, um sinal do cosmos de que algo não está a funcionar.

Tirando Otávio, sempre em busca das melhores soluções e, não raramente, a encontrá-las no meio do caos, o meio campo não carbura e um dos elementos mais criativos deste plantel, Pepê, continua desterrado na lateral direita. Não será de admirar que duas das jogadas de maior perigo do FC Porto tenham acontecido quando o brasileiro apareceu em terrenos mais centrais. Aos 10’, foi um passe seu que deixou Galeno em boa posição e aos 37’ um remate em arco, de meia distância, obrigou o guardião do Rayo Vallecano a esticar-se para a defesa.

Na 2.ª parte, quando Sérgio Conceição fez entrar o jovem Rodrigo Pinheiro para assumir a lateral direita, dando a Pepê a oportunidade de jogar ao meio, já o encontro estava partido, depois de um regresso dos balneários em que se viu a equipa com mais vontade, um pouco mais intensa. A equipa necessita urgentemente do regresso de João Mário.

Positiva foi mais uma vez a segurança defensiva dos dragões, com Pepe e Marcano ainda senadores de uma defesa onde faltam soluções nas laterais. O golo do Rayo Vallecano, aos 82’, nasce do espaço dado ao jogador espanhol pela direita da defensiva do FC Porto. E no remate talvez Cláudio Ramos pudesse ter feito mais, ainda que a bola tenha ganhado um efeito imprevisível. O golo teve, pelo menos, o condão de acordar um pouco um FC Porto que parecia então perdido na sua falta de ideias.

O empate de Danny Namaso, já nas horas extraordinárias dos descontos, nasce de um dos únicos bons cruzamentos do FC Porto, de Romário Baró. De resto, muito pouca produção de qualidade, apesar da coesão atrás.

Os reforços

Nico González, o médio que o FC Porto contratou ao Barcelona, apresentado este sábado, poderá muito bem ter sido o reforço mais em destaque desta noite, mesmo tendo assistido ao encontro descansadinho à civil na tribuna do Estádio do Dragão.

MANUEL FERNANDO ARAUJO/LUSA

Fran Navarro entrou para o lugar de Toni Martínez e não teve um desempenho muito diferente do seu compatriota: viu-se pouco. Ainda assim, é dele uma das melhores oportunidades do FC Porto, a rematar após um passe de calcanhar de Galeno, aos 68’. Dimitrievski defendeu.

Já a entrada de Rodrigo Pinheiro de positivo teve pelo menos a oportunidade de vermos Pepê liberto da prisão da ala.

Como começou

Cláudio Ramos; Pepê, Pepe, Marcano, Zaidu; Grujic, Eustáquio, Otávio, Galeno; Taremi e Toni Martínez

Como acabou

Frederico Meixedo; Rodrigo Pinheiro, Fábio Cardoso, David Carmo, Wendell; Romário Baró, André Franco, Bernardo Folha, Gonçalo Borges; Danny Namaso e Fran Navarro

O melhor

Pepê quando não está na lateral direita. A sua criatividade tem de estar ao serviço da equipa em outros terrenos e o FC Porto precisa de alguma magia no seu jogo como de pão para a boca. Otávio, como sempre, pareceu o mais discernido num meio-campo quase sempre de ações lentas. Os dois centrais, Pepe e Marcano, continuam a ter tanto de idade como de segurança.

A banda sonora

Os Ska-P, banda de ska punk de Vallecas, o bairro operário de onde vem o Rayo, cantaram em tempos, na canção “Como un Rayo”, dedicada ao seu clube do coração, algo que também pode servir para este FC Porto. “Identificate, quien eres tu?”, grita o Pulpul, o vocalista. Quem és tu, FC Porto, neste quase arranque de época? Talvez um FC Porto não muito diferente do da última época, o que deve preocupar mais os adeptos do descansar.

Com os recursos humanos certos (saudades Vitinha, saudades Fábio Vieira), Sérgio Conceição já mostrou que sabe colocar uma equipa a jogar futebol empolgante e que também ganha. Veremos como se adapta Nico, vindo da escola do Barcelona, que prometeu muito quando surgiu na primeira equipa blaugrana, com fisicalidade mas também bons recursos técnicos, capazes de colocar o FC Porto a jogar para a frente, algo que tem faltado nos últimos jogos.