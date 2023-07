O pré-FC Porto na TV: sem surpresas, mas com alguns alarmes

O que se viu de novo

Na verdade, muito pouca coisa. Frente ao Wolverhampton, o FC Porto sofreu a primeira derrota da pré-época e se este jogo fosse amostra única e representativa do que é esta equipa dos dragões fica claro que está grita necessidade de reforços.

O bloco baixo do Wolverhampton, que marcou aos 19’ após uma perda de bola em zona proibida, seguida de mau posicionamento da defesa, foi quase sempre uma muralha demasiado imponente para os jogadores do FC Porto, sem soluções ou criatividade para chegar ao último terço com condições para marcar. Olhando para os adversários que o FC Porto tem no campeonato nacional, que tantas vezes não abdicam de juntar linhas para jogar frente aos grandes, poderá estar aqui um ponto de preocupação.

A exploração das costas do adversário nunca funcionou (Max Kilman, neste particular, esteve exímio a limpar qualquer capricho azul e branco), com Taremi pouco em jogo, tal como Toni Martínez, a dupla de ataque do onze inicial. Fran Navarro, que entrou na 2.ª parte, teve mais presença na área, ainda assim inconsequente. O FC Porto tentou alguns momentos de pressão alta, com resultados mistos. O início da 2.ª parte terá sido o melhor período, com algumas aproximações perigosas e boa reação à perda, mas José Sá foi resolvendo sem grande dificuldade.

Preocupante será ver que o onze apresentado esta noite, em Lagoa, por Sérgio Conceição, não andará muito longe do melhor onze disponível para a Supertaça, daqui a duas semanas, salvo a entrada de algum reforço. As laterais continuam a ser uma questão, com a adaptação de Pepê a parecer apenas um desperdício custoso. Do outro lado, Zaidu continua com as habituais dificuldades de posicionamento.

Os reforços

Se considerarmos Romário Baró uma espécie de reforço ou um homem em busca de nova oportunidade de redenção, não terá sido aqui que a encontrou: foi titular, ao lado de Eustáquio a meio-campo, e empilharam-se as perdas de bola e a pouca sagacidade na hora de virar o jogo, procurar novas linhas e dar dinâmica à construção ofensiva. O jovem português não parece, de momento, solução para um meio-campo órfão de Uribe.

Fran Navarro voltou a mostrar boa presença na área, procurando zonas que Taremi e Martínez mal tocaram. Das duas vezes que esteve perto da baliza, José Sá resolveu.

Já Dinis Rodrigues, jovem defesa direito de 19 anos, entrou para substituir o azarado Veron. Foram poucos minutos, numa altura em que o jogo caminhava para uma anarquia estéril, mas de alguma personalidade, agressivo na hora de defender a bola, sem medo de ir ao choque. No último lance do jogo, assumiu um livre lateral. Foi muito por cima, mas lá de falta de coragem não o acusem.

Gualter Fatia

Como começou

Diogo Costa; Pepê, Pepe, Marcano, Zaidu; Eustáquio, Romário Baró, Otávio; Galeno, Taremi e Toni Martinez

Como acabou

Cláudio Ramos; João Mendes, Pepe, Marcano, Dinis Rodrigues; Grujic, Otávio, Pepê, Gonçalo Borges, Danny Namaso, Fran Navarro

O melhor

Difícil para Sérgio Conceição tirar bons apontamentos deste jogo. Os melhores acabaram por ser os de sempre: Pepe e Marcano praticamente imperiais na defesa, dando muito pouco ao Wolverhampton. Continuam a ser um garante de segurança para esta equipa e não será pelo eixo da defesa que o FC Porto será mais frágil esta época.

No tramo final do encontro, a tentativa de organização de uma casa desarrumada de Otávio é sempre refrescante. O médio internacional português pareceu sempre um dos mais preparados para o arranque da época.

A banda sonora

É apenas mais um jogo de pré-época, de tantos, e foi apenas o primeiro golo sofrido pelo FC Porto nestas últimas semanas. Não parece haver surpresas, para já, nesta equipa, e isso não é necessariamente boa notícia. Falta criatividade no meio-campo, qualidade nas alas, num plantel onde ainda poderá haver saídas. E por isso há alguns alarmes, tem de haver, nos escritórios do Estádio do Dragão. É por demais conhecido que Sérgio Conceição é capaz de apertar uma pedra e fazer sair dali leite, mas nesta altura parece faltar também opções no Olival para desenvolver ou suprir potenciais necessidades do plantel.

Para os Radiohead não havia nem alarmes nem surpresas, mas havia lindas canções, pelo menos.