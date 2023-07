“Cumpriram a meta”: seis anos depois, UEFA confirma que FC Porto está livre do fair play financeiro

O FC Porto cumpriu em 2022/23 os objetivos do acordo de fair play financeiro estabelecido com a UEFA, revelou, esta sexta-feira, o organismo regulador do futebol europeu, que ameaçara excluir o clube das provas continentais por três épocas.

Em comunicado publicado através do seu site, a UEFA informa que os vice-campeões nacionais “cumpriram a meta”, depois de já terem recebido do Comité de Controlo Financeiro de Clubes em épocas anteriores uma punição “de forma suspensa”.

Os belgas do Anderlecht também enfrentavam uma situação semelhante à do FC Porto, mas não respeitaram o acordo previsto e foram castigados com 100.000 euros de multa.

Em setembro de 2022, no início da última época, a UEFA tinha comunicado que o clube “incumpriu ligeiramente” as condições estipuladas no fair play financeiro.

“Em consequência, o Comité de Controlo Financeiro da UEFA decidiu aplicar uma multa de 100.000 euros e excluir o clube das competições europeias para as quais se venha a qualificar nas próximas três épocas, a não ser que o resultado agregado nos exercícios financeiros de 2019, 2020, 2021 e 2022 estejam em conformidade com os requerimentos de equilíbrio financeiro”, enquadrou, na altura, o organismo sediado em Nyon, na Suíça.

Submetida desde 2017 ao mecanismo de controlo das contas dos clubes aplicado pela UEFA, a FC Porto SAD tinha apresentado em fevereiro deste ano um resultado negativo de 9,891 milhões de euros (ME) em relação ao primeiro semestre da última temporada.

Em 2022/23, o conjunto comandado por Sérgio Conceição falhou a revalidação do título de campeão nacional, mas conquistou a Taça de Portugal, a Taça da Liga e a Supertaça Cândido de Oliveira, alcançando igualmente os oitavos de final da Liga dos Campeões.