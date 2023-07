Mais um goleador para Sérgio Conceição: Fran Navarro é o primeiro reforço do FC Porto para 2023/24

O rumor já vinha desde janeiro, mas agora é oficial: o FC Porto anunciou a contratação de Fran Navarro. O ponta-de-lança espanhol, de 25 anos, chega aos dragões vindo do Gil Vicente, tendo assinado contrato até 2028 e sendo o primeiro reforço dos vice-campeões nacionais para 2023/24.

Formado no Valencia e com presença nas seleções jovens de Espanha, Navarro estreou-se na I Liga pela porta do Gil Vicente, em 2021/22. Nessa campanha, fez 16 golos em 33 encontros pelos minhotos, registo que melhorou na época passada, marcando 21 vezes em 43 jogos.

O atacante junta-se a Taremi, melhor marcador da I Liga 2022/23, Toni Martínez, Evanilson ou Danny Namaso como opções para Sérgio Conceição na zona atacante. Ao Porto Canal, o ex-Gil Vicente destacou a “qualidade” dos “novos companheiros”.

Depois da assinatura de contrato, Pinto da Costa sublinhou que se trata de um jogador em quem o FC Porto “acredita”, destacando o papel de Sérgio Conceição neste movimento de mercado: “Acaba de firmar contrato por vontade do treinador, não contratamos um jogador que ele não aprecie”, garantiu o presidente dos dragões.

Os 37 golos de Fran Navarro no Gil Vicente tornam-no no segundo melhor marcador da história do clube, só atrás dos 46 de Paulo Alves. No entanto, olhando só ao principal campeonato, ninguém marcou mais que o espanhol no emblema de Barcelos.

O ponta-de-lança destacou os adeptos azuis e brancos, que classificou como “impressionantes”, e expressou o “sonho” de “jogar numa equipa tão grande como o FC Porto”.