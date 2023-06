André Villas-Boas diz que a presidência do FC Porto lhe está “destinada”

É um homem com gostos distintos e parece não colocar o futebol no centro do seu universo, um fado para o qual parecia obrigatoriamente destinado. Depois de se insinuar a Bobby Robson num elevador, há muitos anos, André Villas-Boas entrou no seu paraíso. Dando de comer aos olhos de Mourinho, chegou ao estrelato. Uma temporada na Académica bastou-lhe para chegar à cadeira de sonho.

Do título nacional à da Liga Europa, passando pelo 5-0 ao Benfica no Dragão, seguiu-se a vidinha forasteira, no Chelsea, Tottenham, Zenit, Shanghai SIPG e Marselha. Pelo meio meteu-se no automobilismo e entranhou-se entre os rumores que o davam como candidato à presidência do FC Porto. Onde há fumo há fogo, dizem.

Pelo sim, pelo não, esta tarde, na Exponor em Matosinhos, AVB deixou tudo preto no branco. Será inevitável, não sabe é quando. E tudo terá tido origem numa mensagem que recebeu em 2015, quando essa pessoa lhe disse que um dia seria presidente do seu FC Porto.

“Como sou muito vinculado à emoção e à intuição, fui invadido por esse tipo de sentimentos e emoções que me confirmaram – se bem que é algo que estará nas mãos de outros, dos votantes evidentemente – que um dia esse lugar me está destinado”, disse desempoeiradamente. Se é em 2024, 2028 ou noutro timing graças a mudanças de estatutos e regular andadura desses assuntos, não sabe.

Uma coisa é certa: “Tenho esse sentimento de destino e de responsabilidade e também uma animosidade positiva pelas pessoas que me abordam e me veem como essa pessoa. Não me apresentei como candidato, não apresentei nenhum programa, as pessoas que vêm ter comigo e me vinculam a essa posição baseiam-se na personalidade que tenho e por ser portista, e por ser sócio e por sentir o FC Porto como elas sentem. Nesta fase, e lamento não poder dar respostas concretas, não posso garantir absolutamente nada”.

Mas o homem, antigo sonhador e agora aspirante a cartola, já vai metendo a colher na administração dos assuntos portistas, ainda chefiados por Jorge Nuno Pinto da Costa, o homem que apostou nele para acabar com a lua de mel de Jorge Jesus no Benfica. Terminada a pós-graduação em Gestão Executiva, na Columbia Business School, nos Estados Unidos, AVB falou sobre os tempos conturbados que o futebol vive. A imprevisibilidade é muita. A instabilidade financeira dos clubes, num mercado que funciona em cadeia e que tem novos disruptores como os clubes sauditas, idem.

“Tudo isto são sensibilidades que obrigam a que a pessoa que lidera o FC Porto tenha um sentido de responsabilidade, profissionalismo e conhecimento intocáveis”, defendeu o treinador que anunciou que estará sem exercer essa labuta até 2024. “Se eu me apresentasse e as pessoas vissem em mim, depois da apresentação do programa eleitoral, a pessoa com essas capacidades, eu assumiria tendo a noção do que aquilo obriga, porque já passei pela função de treinador e sei precisamente o sentido de responsabilidade que é liderar um clube que tem 17 milhões de adeptos no mundo inteiro e que tem uma massa associativa de 130 mil sócios.” Por isso, todos os passos têm de ser bem calculados, avisa. Disse também o mesmo de outra maneira: “Tem de ser feita uma análise forense a uma possível candidatura”.

O homem que em tempos era o futuro Mourinho, talvez elogio, talvez maldição, tem apenas 45 anos e explicou que ultimamente tem estado focado no desenvolvimento pessoal e na sua educação. Depois de Gestão Executiva nos Estados Unidos, o senhor que também está ligado à Champions conquistada pela Chelsea de Roberto di Matteo anunciou que se seguem outros cursos e descobertas. A responsabilidade é, além de eventuais e aparentemente inevitáveis cargos futuros, da curiosidade. “Sou um curioso e sempre fui um curioso, foi isto que me levou à minha função de treinador. De observador para adjunto, de adjunto para treinador, etc”, ia explicando aos jornalistas. “Tenho essa curiosidade por saber o que envolve outras profissões de alta responsabilidade, naturalmente vou preparando caminhos.”

Numa longa declaração perante microfones, gravadores e câmeras de televisão, André Villas-Boas, que também esboçou a velha estratégia dos “inimigos externos” (afirmando que "todos têm de remar para o mesmo lado"), explicou que tudo dependerá de “uma análise de vários factores que são decisivos” e nunca de timings. Afinal, “o futebol português e o FC Porto atravessam a altura mais sensível de sempre”.