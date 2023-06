Pinto da Costa e a continuidade de Sérgio Conceição: “Tenho o compromisso de mais um ano no FC Porto e ele também, tem de o cumprir”

Vencedor justo da Taça

“Tivemos imensas oportunidades, o guarda-redes do SC Braga fez uma excelente atuação e o nosso não teve oportunidade de mostrar o seu valor. Este é o verdadeiro espírito do dragão, mesmo com 10 jogadores não se sentiu que tínhamos um a menos e continuámos a controlar o jogo”

Continuidade de Sérgio Conceição

“Ele vai falar comigo sempre que queira, se calhar ainda vamos falar hoje. Sobre o futuro, ele sabe qual é o futuro, tal como seu sei, ele é o treinador do FC Porto e eu sou o presidente. Qual a minha vontade? Eu tenho o compromisso de mais um ano no FC Porto e ele também, tem de o cumprir também. Qual a dúvida? Eu não pediria que ele continuasse, sei que ele continua, tem contrato com o FC Porto, não faz sentido pedir a alguém com contrato que cumpra o contrato. O Sérgio Conceição é uma pessoa de bom, cumpre os seus compromissos, isso não é um assunto”

Cobiça de tubarões a Sérgio Conceição

“Os tubarões andam no mar e o Sérgio Conceição não é marinheiro”

Planear a próxima época

“Primeiro temos de saber que jogadores irão sair. Quando os jogadores têm cláusula de rescisão, não podemos garantir que este ou aquele fica. Depois de vermos os que saem, temos de refazer o plantel. Os que têm cláusula rescisão, é fácil sair, desde que paguem. Uribe sai, tem um contrato fabuloso na Arábia Saudita e há muito que sabemos que não havia possibilidade de o manter”

Avaliação da época

“Foi uma época boa, sem ser brilhante. Ganhámos três títulos em quatro, mas não é uma época excecional porque não ganhámos tudo. Há outros que não ganharam nada e acham que fizeram uma boa época”