A Taça salva a época do FC Porto? Sérgio Conceição responde: “Podemos acabar com três dos quatro títulos nacionais, isso é que importa”

Recordações da final contra o SC Braga em 1998

“Lembro-me desse dia com alegria, tenho a imagem forte de olhar para a bancada toda azul e branca e comemorar com os adeptos. É uma imagem forte que tenho na cabeça, como muitas outras que tenho da minha passagem como jogador pelo FC Porto. Foi mais um jogo, uma final vencida com todo o mérito, um dos títulos que conquistei com muito prazer e orgulho por este clube”

Vencer a Taça salva a época?

“Podemos acabar a época com três dos quatro títulos nacionais, isso é que importa. Olhar para o jogo, fizemos uma boa semana de trabalho, sempre dentro da mesma forma e não com brilho ou vontade a mais, isso esteve sempre presente ao longo da época. Nesta competição, a nossa forma de estar, em termos de espírito, foi sempre a mesma, e esta semana foi igual”

Final mais difícil do que a do ano passado, contra o Tondela?

“Isso é no plano teórico, temos exemplos de jogos desta época que na teoria eram mais acessíveis e não o foram. Depende muito do que fizermos no jogo, sabemos o que fazer para tirar vantagem. É um jogo em que não só a estratégia será importante, mas também o estado emocional, que está relacionado com a personalidade da equipa e ambição em conquistar mais um título. Quem é verdadeiramente competitivo na sua forma de estar e no dia a dia acresce ainda mais a competitividade. Amanhã é como se fosse o primeiro título para nós”

FC Porto tem mais responsabilidades do que o SC Braga?

“É 50-50. A distância do SC Braga para o FC Porto é muito menor que há alguns anos. Estamos a falar de um treinador que bateu todos os recordes da liga no SC Braga, fez um excelente campeonato, tal como nós, que fizemos um campeonato que não foi excelente, porque isso teria sido ganhar”

Rumores sobre interesse de clubes em Sérgio Conceição

“Sou indiferente”