Uma novidade na frente de ataque do FC Porto para tentar evitar a festa do Benfica

Toni Martínez salta para o onze e é uma das maiores novidades do FC Porto para o jogo em Famalicão, que os dragões não podem perder, sob pena de verem o Benfica fazer a festa do título.

Face ao último jogo, frente ao Casa Pia, Sérgio Conceição volta a ter Marcano e Otávio disponíveis. Grujic está também no onze, com Uribe a começar o jogo no banco.

O onze do Famalicão: Luiz Junior; Penetra, Otavio, Riccieli, Rúben Lima, Colombatto, Zaydou, Dobre, Ivo Rodrigues, Iván Jaime e Pablo

O onze do FC Porto: Diogo Costa; Pepê, Pepe, Marcano, Wendell, Grujic, Otávio, Eustáquio, Galeno, Toni Martínez e Taremi

Acompanhe o encontro a partir das 20h30, aqui na Tribuna.