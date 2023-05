Pepe acusa jogador do Famalicão de lhe chamar macaco: “É triste, inadmissível. Infelizmente, o árbitro nao teve coragem”

Em declarações à RTP depois do apuramento do FC Porto para a final da Taça de Portugal, Pepe acusou esta noite o argentino Santi Colombatto, um futebolista do Famalicão, de lhe chamar “macaco”.

“É triste, triste isso acontecer entre atletas deste nível. Infelizmente, o árbitro nao teve coragem, que é mesmo assim, ele ouviu perfeitamente. Ele chamou-me de ‘mono’. Todo o mundo sabe o que é: macaco em espanhol”, denunciou o capitão do FC Porto, de 40 anos.

O episódio terá acontecido quando Jhonder Cádiz alongava uma perna de Colombatto, já na reta final da segunda parte, e Pepe aproximou-se. A reação do defesa português foi imediata e intensa, parecendo exigir algo ao árbitro José Mota, a quem acusa agora de falta de coragem.

“Não saí do campo por respeito às pessoas que vieram aqui hoje, que pagaram, às pessoas que estão em casa a ver um jogo de futebol, que pagam a televisão, que fazem com que o desporto seja bonito”, continuou. “Acontecer isto entre jogadores é lamentável, ainda mais na frente do árbitro, que é o chefe do jogo. O árbitro ouviu. Depois, estava atrapalhado, dizia que não foi mono. Estava todo atrapalhado. Temos VAR, que escutem, só espero isso.”

O internacional português deu conta ainda de que ia pedir aos responsáveis do clube para denunciarem a situação, que rotulou inúmeras vezes de “inadmissível”.

E acrescentou: “Sou capitão do Porto, sou capitão da seleção portuguesa, respeito muito esta profissão. Eu sou o que sou hoje por causa deste desporto. Independentemente de ganhar ou perder, temos de dar o exemplo. É chato quando perdemos? É chato, mas nunca podemos insultar, humilhar o próximo. Nunca. É inadmíssivel no dia de hoje, num campo de futebol, onde há muitas câmeras, o árbitro não estava nem a um metro dele e ouviu perfeitamente, não teve coragem de parar o jogo ou dar repreensão ao jogador. Se ele não tem coragem, quem vai ter? Espero que as pessoas olhem para isto e tomem uma decisão, é inadmissível num campo onde há crianças. Eu disse que estava decepcionado com ele [árbitro], não o cumprimentei por causa disso. Ele tinha autoridade e provas para poder hoje mudar uma história negra do futebol e não teve coragem, é inadmissível”.

Sensivelmente meia hora depois das palavras do jogador, nas redes sociais do FC Porto surgiu uma fotografia de Pepe com a seguinte descrição: “ #ComoNósUmDeNós 💙” Até à data da publicação deste artigo, o clube ainda não fez qualquer comunicado sobre o caso.

Em reação ao caso, João Pedro Sousa, o treinador do Famalicão, defendeu o seu jogador: "Sejam jogadores, treinadores, dirigentes ou polícia, quem disse que ele chamou alguma coisa é mentiroso. É mentira. Sou testemunha, acredito no que o meu jogador disse e nem é preciso testemunha. É mentira”.