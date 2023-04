Sérgio Conceição: “Os grandes campeões são aqueles a quem a vitória sabe a pouco e a derrota tem um sabor amargo”

Dragão já está esgotado

“Agradecer a presença de quem vai ao estádio apoiar a equipa, sempre o fizeram durante a época. O ambiente tem sido fantástico, não só no Dragão, mas também nos estádios onde vamos jogar”

Particularidades do dérbi

“É sempre um jogo difícil. À medida que caminhamos para o final, jogos ganham a sua dimensão, o seu peso, há menos tempo para recuperar de um eventual mal resultado. Vamos trabalhar para entrarmos amanhã e ganhar um jogo muito importante para nós”

Diferenças para o Boavista da primeira volta

“Não podemos adivinhar qual a estratégia do adversário. Podemos, sim, olhar para o passado, para os jogos, e ver o comportamento da equipa, como se comporta de uma certa maneira jogando fora ou em casa, por cima do resultado ou não. Acho que tem havido uma evolução no trabalho do Petit à frente das suas equipas: têm mais bola que no passado, é uma equipa que joga bem, ofensiva. Tirando as equipas que estão nos quatro primeiros lugares, é a equipa que tem mais golos. Isso nota-se nos jogadores que tem em campo, o Seba Pérez, o Bruno Lourenço, o Makouta. Uma equipa positiva”

Evitar contra-ataques do Boavista

“É um dos pontos fortes do nosso adversário. Temos de ter equilíbrio. Normalmente, projetamos muitos os nossos laterais, é importante haver no meio-campo alguém mais posicional e que os centrais estejam atentos. Mas também podemos projetar um dos médios e que um dos laterais fique com os centrais. Se metermos muita gente na frente, estamos mais preparados para reagir à perda. Mas isso é um dos tais momentos em que temos de ser fortes”

Opinião sobre o VAR

“Não posso dizer o contrário do que já disse. O VAR é muito útil ao futebol”

Oscilações contra equipas da parte de baixo da tabela

“São histórias diferentes, momentos diferentes. Os grandes campeões são aqueles a que a vitória sabe a pouco e a vitória tem um sabor amargo, tem muito sabor. Durante a época, a equipa teve um comportamento muito positivo, nada fazia prever um ou outro acidente que tivemos, que nos custa muito mas que faz parte da caminhada das equipas. Fomos sempre à procura de rectificar o que poderíamos ter feito melhor. Estamos num bom momento em tudo: na atitude, no não adormecer e estarmos vivo, não é preciso olhar para trás. É olhar para a frente, para o jogo do Boavista”

FC Porto vai superar-se na parte final da época?

“A superação e resiliência que nós temos está relacionada com os momentos em que tivemos muitos jogadores indisponíveis. Neste momento, temos o João Mário lesionado, mas de resto há várias boas dores de cabeça. Mas as ausências nunca são uma desculpa, não o posso nem devo mudar. Se ganharmos 1-0, fico muitíssimo contente”

Schmidt disse que calendário que o Benfica era mais difícil

“Não comento, caso contrário teria de comentar todas as conferências das 17 equipas e não o quero fazer”