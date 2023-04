Sérgio Conceição: “Falhámos quatro, cinco ou seis ocasiões claríssimas. Mas é uma vitória justa, num bom jogo da equipa”

Dificuldades na 1.ª parte

“No início do jogo houve algumas situações de erros individuais que permitiram ao Paços aproximar-se da nossa baliza e depois tomamos conta do jogo. O Paços bem organizado defensivamente, agressivo no jogo. Tem jogadores interessantes, boas individualidades. Não era fácil procurar o espaço, o Uilton estava a acompanhar o Manafá e a ser o quinto homem da linha defensiva, era importante essa largura e procurar o espaço nas costas e fizemo-lo muito bem. Criámos três ou quatro lances antes do intervalo, poderíamos ter ido para o intervalo na frente no marcador. Sempre com boa réplica do Paços, é verdade, bem organizado”

2.ª parte

“Com o Paços com um jogador a menos, não é que facilitasse, porque às vezes é mais difícil, mas fomos inteligentes e pacientes. Agora, falhámos quatro, cinco ou seis ocasiões claríssimas. De qualquer forma é uma vitória justíssima num bom jogo da equipa. Era importante jogar bem, com uma dinâmica em posse que não tivemos com o Santa Clara. Estou muito contente com os jogadores, parabéns para eles”

Pedido de calma aos jogadores

“Nós preparamos também o jogo nesse sentido. O Vítor Bruno, como não estava o Dembelé, estava lá, porque os dois são um bocadinho mais calmos que eu [risos]. É sempre importante dar moral aos jogadores, é importante essa frieza e essa calma. Eu muitas vezes como vivo os jogos de outra forma às vezes sou um bocadinho mais agressivo na abordagem aos jogadores, mas eles já me conhecem, não levam a mal. Isto também é um jogo de equipa técnica, cada um tem o seu papel. Estava definido por nós isso, o acalmar da situação, perceber que era uma questão de tempo”

Duas semanas muda tudo

“Não muda nada, temos de ganhar os nossos jogos. Estamos a um ponto neste momento, mas nós queremos é ter mais um ponto em maio. Neste momento não dependemos de nós, dependemos daquilo que fazemos diariamente para ganhar os três pontos. O alento e a motivação é no nosso trabalho diário e não noutras ligas, noutras equipas, é baseado no que temos aqui, a confiança vem daí”