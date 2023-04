Sérgio Conceição ataca Rui Costa: “O que me admira mais é isto ser levantado por um homem do futebol, que é meu ex-colega”

Problemas no último jogo

“Muitas vezes, uma má ocupação do espaço. Perdemos a bola rapidamente e sem muito critério. A partir daí, surgiram ataques rápidos do adversário. O que não fizemos com bola, sofremos sem ela"

Jogar antes do Benfica motiva?

“Jogámos muitas vezes depois dos adversários e algumas vezes antes. Isso não é uma pressão maior ou menor. Nós temos de fazer o nosso jogo. O que dá confiança é o que fazemos no treino e no campo. Não tem de haver motivação em função do ambiente ou dos adeptos, que são muito importantes. A nossa motivação não está relacionada com adversários, está relacionada connosco”

Processo instaurado pelo Conselho de Disciplina da FPF após queixas do Benfica

“Levo processos por tudo e por nada. Só vim hoje aqui por respeito, porque vocês [jornalistas] já estavam convocados, porque pessoalmente não faria a conferência. E não era para fugir de nada, era porque o meu silêncio iria provocar mais ruído. Estes casos e casinhos… Eu trouxe o que disse para motivar o tal processo [lê papel]. Digo eu numa conferência: ‘Não tenho de entrar em detalhes sobre nomeações, é evidente que houve erros no passado, mas as pessoas podem errar. O VAR é uma ferramenta importante, mas quem está atrás do VAR é sempre uma pessoa, ou várias. Se o critério for o mesmo num determinado erro, tudo bem, podem errar, como eu erro a fazer a equipa ou a definir a estratégia para o jogo. Todos erramos. Só não pode haver dois pesos e duas medidas. Na reta final é importante que todos estejam no máximo, no seu melhor, cada um no seu papel e trabalho. Todos os intervenientes no jogo têm de dar o seu melhor, jogadores, treinadores e todos os departamentos que trabalham connosco. É assim que queremos que todos estejam’. Fui processado por isto. O que me admira mais é isto ser levantado por um homem do futebol que é meu ex-colega [Rui Costa], que está habituado a ganhar dentro do campo e não com estes casinhos. Isto é o que mais me admira no Rui Costa ao levantar isto. Tinha de dizer isto que estava aqui entalado”

Ainda sobre declarações e processos

“Não sei se se vai abrir um processos pelas declarações do senhor Schmidt em relação ao VAR, que foi bem mais agressivo do que eu. Às vezes o meu silêncio é por protesto face a coisas que se passam, que só mesmo em Portugal”

Teme que campeonato seja resolvido mais fora do relvado que dentro?

“A minha esperança é que não. Toda a gente vai cometer erros, mas que o que seja decisivo no final do campeonato seja o que se passa dentro das quatro linhas entre duas equipas de futebol. Isto vale processos? Abram outro processo”

Renovação de Toni Martínez

“Sentimos que o Toni está a fazer o seu percurso e a fazê-lo bem. Outros renovam porque são miúdos que achamos que têm potencial para se afirmarem na equipa principal. Mas eu não sou dirigente. Há conversas entre mim e o presidente e estou a par de quase tudo o que se faz no clube, nomeadamente no que diz respeito à equipa principal de futebol. As situações estão a ser faladas com os atletas e os empresários. As coisas estão a ser bem feitas. Não sei se haverá mais ou não, mas presumo que sim”

Situação de Eustáquio depois de falecimento da mãe

“É um momento complicado. Dentro do possível, ele está bem. É um rapaz com uma maturidade acima da média, com um carácter forte. Tem um grupo e uma família a ajudá-lo. Ele não quer que o tratemos de forma diferente. Infelizmente é assim, quase todos os dias cada um de nós recebe uma notícia menos boa. Mas está bem para ir a jogo, ficar no banco ou na bancada, de acordo com o que eu decidir”