Sérgio Conceição e as nomeações de árbitros: “Todos os intervenientes diretos têm de dar o seu melhor. Nós estamos no máximo”

Santa Clara

“Esperamos um jogo típico de campeonato com uma equipa que está a precisar muito de pontos para tentar o seu objetivo que é a manutenção. Temos de perceber, desde que este novo treinador assumiu, de que forma é que se poderão apresentar aqui como equipa, na sua dinâmica. Foi essa a nossa preocupação na preparação do jogo. Sem saber a estratégia do adversário, por isso eu dizer sempre que temos de contar mais connosco do que com o adversário”

Esperanças no título?

“Na antevisão ao jogo do Benfica disse que não eram as vitórias que nos iam dar mais confiança, isso é dado no dia a dia, no nosso trabalho. Obviamente que ganhar pontos a um rival que está na frente é sempre bom, reduzimos a distância e temos de continuar o nosso caminho. Os três pontos que ganhámos na Luz têm a mesma importância dos de amanhã com o Santa Clara”

Portugal perdeu 6.º lugar na UEFA para os Países Baixos

“A consequência financeira é evidente. Temos todos nós, em Portugal, de contribuir para podermos subir mais no ranking. Nós temos feito a nossa parte, penso. Toda a gente deve pensar nisso porque em termos desportivos e financeiros é importante para todos nós. É uma conversa que daria para estarmos aqui algum tempo, não quero, porque o foco é o Santa Clara”

Árbitros nomeados para a jornada

“À medida que caminhamos para o final do campeonato, os jogos ganham o seu peso, têm uma dimensão grande. Todos os erros podem ser decisivos. Todos os intervenientes diretos têm de dar o melhor. Nós, equipa técnica, jogadores e os diferentes departamentos que trabalham connosco, estamos no máximo. E o que queremos é que todos estejam no máximo. Agora falar neste ou naquele… eu já levei um processo da APAF por dizer que era bom a intervenção do VAR no jogo, mas que o critério fosse o mesmo. Não quero falar muito de nomeações. Houve erros no passado. O VAR é importante, mas quem está atrás do VAR é sempre uma pessoa, três pessoas. Se o critério for o mesmo num determinado erro, tudo bem, pode errar, como eu erro a fazer a equipa, a definir a estratégia para o jogo, todos nós erramos. O que não pode haver é dois pesos e duas medidas. Nesta reta final é importante que todos estejam no seu melhor, cada um no seu papel”

Acredita numa quebra do Benfica neste momento?

“Os jogos são todos diferentes e os momentos das equipas, bons e menos bons. Não tenho de comentar os estados de forma das outras equipas, tenho de olhar para a próxima e a próxima é o Santa Clara, e ver o que estão a fazer. No futebol, nós sabemos, de um momento para o outro pode mudar tudo, o ambiente, o estado de espírito. A nós o que nos interessa é o Santa Clara”

Festejos na Luz

“Eu não festejo vitórias. As vitórias festejam-se com os títulos e as vitórias são importantes para os títulos. O que aconteceu foi isso, um jogo difícil, viver o momento com essa emoção. Eu desgasto-me sempre, faz parte da minha vida, em tudo, não é só no futebol. Porque vou ao pormenor, vivo de forma apaixonada, é isso”

Ausências

“A estratégia passa um bocadinho por aí, onde é que vou utilizar o Otávio, se o vou utilizar ou não, por exemplo, porque jogou numa posição diferente no último jogo; o Pepê também, quem vai ser o lateral direito, isso é sempre uma das questões que vocês colocam. Isso faz tudo parte da estratégia. Ao dizer algo mais estou a abrir um bocadinho o jogo”

Gostava que a equipa fosse mais espontânea?

“Nós não chutamos o suficiente de fora de área, mas não é só contra blocos baixos. Se me pergunta se queremos e se trabalhamos muito isso, é verdade. Mas não acontece muito durante a época”