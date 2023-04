Sérgio Conceição: “Para nós perder é um problema, não gostamos de perder. Vive-se muito pouco aquilo que são as vitórias”

Confiança no clássico

“A confiança não advém dos últimos resultados contra essa mesma equipa. A confiança vem do trabalho diário e do que fazemos. Nós não trabalhamos para ganhar confiança, nós ganhamos confiança no trabalho que fazemos. Defrontar o nosso próximo adversário, o Benfica, é como outro adversário qualquer de grande nível que defrontámos nesta época e que vamos continuar a defrontar nas nossas vidas desportivas. Não é mais do que isso.”

Ausentes e o trabalho semanal

“Independente dessas condicionantes, há sempre forma de trabalhar, nem que seja um lançamento de linha lateral. Não preciso que eles estejam no seu máximo a nível físico para se trabalhar algumas situações mais estratégicas do jogo. Agora, obviamente que queria toda a gente. Nestes últimos dois dias tivemos tempo para trabalhar um bocadinho essa estratégia para o jogo de amanhã [sexta-feira], queria toda a gente disponível e que esses jogadores lesionados e que regressam pudessem ter o ritmo competitivo dos outros. Podemos contar com o Pepe amanhã, mas está sem competir há quase um mês. Isso pode fazer diferença. Obviamente que confio em toda a gente, nomeadamente nos preparadores físicos, nas pessoas que fazem a tal transição entre fase final de lesão e a integração no trabalho com a equipa. O jogo é o jogo, é diferente, apesar de ser semelhante. Não estaremos no máximo, nunca utilizei como desculpa a ausência de um ou de outro jogador, mesmo sabendo que à medida que vamos caminhando para o final os jogos ganham a sua dimensão e temos noção da importância do jogo amanhã.”

reconhecimento dos adeptos (nova canção refere Pinto da Costa, Pedroto e Conceição)

“Tem pouco que ver com o que é o jogo de amanhã. Neste clube estamos permanentemente pressionados a dar o nosso melhor. Se o jogo tiver o resultado que nós queremos, tudo bem. Para nós perder é um problema, não gostamos de perder. Vive-se muito pouco aquilo que são as vitórias, vive-se muito todas as derrotas. Depois, estar no mural, a minha figura, está perto em termos de pintura, mas muito longe da história do senhor Pedroto e do nosso presidente. Tem o valor que tem, sabem que não gosto de entrar por aí. Fico sempre desconfiado com isso. O meu foco é no jogo de amanhã. Obviamente que agradeço toda essa paixão que adeptos, simpatizantes e sócios têm por figuras como o nosso presidente e o senhor Pedroto e neste caso por mim também. Se não ganhar amanhã, muitos desses mudam um bocadinho, é justo que assim seja. Vivemos de resultados.”

jogo do FCP prejudicado pelas ausências

“As dores de cabeça que fazem mal são as ausências de jogadores com muitos minutos, nenhum treinador o que. Vamos vivendo diariamente na preparação dos jogos com os jogadores que estão disponíveis. O meu discurso perante vocês foi sempre o mesmo: confiança total em toda a gente, mesmo em alguns jogadores que sobem da equipa B. Se se está a referir à beleza do jogo ou algo do género, para mim a beleza do jogo é ganhar. Sou muito pragmático nisso, utilizando quem tenho à disposição. O ano passado, e a opinião era quase unânime, praticámos um futebol fantástico, tínhamos outros jogadores na equipa que nos permitia chegar à baliza do adversário e marcar golos de uma forma e tentar não sofrer. Lá está, é a história de tocar o bombo ou violino ou algo do género… depende dos olhos de quem vê.”

Quem está disponível

“Vamos até às últimas, sinceramente. O Diogo parece bem melhor, o Pepe também. O Evanilson não sabemos mesmo, precisamos de esperar umas horas. João Mário está com alguma dificuldade, o Zaidu está um pouco melhor. Pepe e Diogo Costa penso que estarão 100% aptos para ir a jogo.”

Jogo decisivo?

“Os nossos jogos são todos decisivos. Depois deste ficam a faltar sete, mas, se ganharmos na Luz e perdemos o jogo seguinte, ficará difícil na mesma e terá a sua importância. Digo sempre que estes jogos são de seis pontos contra rivais diretos. Podemos sair a 13 pontos ou a 7 do Benfica, ou com a mesma diferença que hoje existe. O que queremos é ganhar o jogo e somar três pontos importantes.”

Jogo decisivo II

“É um jogo importante, é um clássico. É onde se defrontam as duas equipas que nos últimos anos ganharam mais títulos. A nível emocional preparamos os jogos todos da mesma forma. obviamente que o ambiente e aquilo que anda à volta de um jogo desta dimensão é um bocadinho diferente e os jogadores sentem isso, é normal. Quando o árbitro apita esquecemos tudo o que está à volta. Gostava que muitos jogadores jogassem com tampões nos ouvidos, sinceramente, para se concentrarem e focarem no que são as suas tarefas. O meu estado de espírito é igual. estamos a uma distância do Benfica a que não estamos habituados, e sabemos do jogo que temos pela frente, não temos o cenário de não ganhar o jogo. Temos de o jogar e ganhar, sem dúvida nenhuma.”

Sp. Braga a dois pontos do FCP: pressão?

“É como nós caminharmos: se caminhamos e constantemente estamos a olhar para trás, corremos risco de bater em alguém ou tropeçar. É importante percebermos a força e a qualidade de Braga e Sporting, mas temos de olhar para a frente. Não queremos tropeçar. Essa pressão faz parte do nosso trabalho. Este é o discurso que tenho com os meus jogadores.”