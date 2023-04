Sérgio Conceição e uma época com três troféus (sem Liga): “Para o FC Porto é razoável. Vamos dar luta no campeonato”

Silêncio

“Estava com algumas saudades de estar aqui à vossa frente, não é com qualquer hipocrisia que estou a dizer isto. É verdade. Cada conferência de imprensa é importante não só para falar daquilo que é importante no futebol. Gosto mais de falar de futebol e da equipa adversária. Vocês, como jornalistas, têm também reuniões se não forem diárias, são várias durante a semana. Não sei, não tenho experiência de jornalista. Nós, como treinadores, mal seria se não tivéssemos reuniões diárias praticamente, conversas, para irmos falando com o líder máximo do clube que é o nosso presidente. Essa situação é normal.”

Silêncio II

“O que levantou isto tudo foi uma declaração minha no final do jogo com o Inter, penso eu, em que eu fiz afirmações factuais. Disse simplesmente que tinham de dar valor à equipa, estava a falar a imprensa, as pessoas, amantes do FC Porto, fora do FC Porto. Éramos e somos detentores dos últimos quatro títulos nacionais. Convivemos com a dificuldade de segurar os melhores jogadores, por isso é que são vendidos para ligas poderosas. Isto vai entroncar nessa afirmação que disse que 30% era da formação, não estava a desvalorizar ninguém. Vitinha e Fábio Vieira foram vendidos. O João Félix também era da formação. Provavelmente, falando de outros clubes, Gonçalo Ramos, Diogo Costa… serão grandes vendas para os clubes. Não falei da formação com tom pejorativo. No mercado nacional saíram jogadores interessantes como Mehdi Taremi, Toni Martínez, Eustáquio, Zaidu, Fábio Cardoso. Olho para o Sporting tem Pote e Nuno Santos, que dão cartas no nosso campeonato. Não disse nada de mal, a nível internacional temos menos. O Benfica tem 53% de mercado internacional… É um facto. Depois, podem pegar nas declarações e dizer que são um recado, porque convém a alguma imprensa causar algum atrito entre o Sérgio Conceição e a administração. Pegaram por onde quiseram…”

Porque surge ciclicamente notícia que Conceição poderá abandonar?

“Presumo que seja pelo tempo que estou aqui, pelo incómodo de estar aqui, não é fácil. Há muita gente que gostaria de estar no meu lugar. Pelo que temos ganhado. Dou só um exemplo: esta semana, jogo com o Portimonense, façam pesquisa sobre o que foi mais falado sobre este jogo. Foi do jogo do ano passado, dos cartões amarelos e que Paulo Sérgio teve de poupar jogadores e que foi goleado por 7-0. É o que convém a não sei quem é, temos de perguntar a quem escreve, faz os jornais e comenta na televisão. Não falaram da capacidade e qualidade dos jogadores do FC Porto, do excelente trabalho que Paulo Sérgio tem feito à frente do Portimonense num contexto nem sempre fácil com entradas e saídas de jogadores. Ninguém… Respondendo: não faço a mínima ideia porque vêm cá para fora estas coisas, pelo incómodo e pela força que temos, e termos ganhado muitas vezes. Até agora conseguimos dois títulos importantes, com certeza não os mais importantes, o objetivo principal é o campeonato. Matematicamente estamos na luta e vamos dar luta! E depois temos a Taça de Portugal ainda.”

Falou com o grupo sobre isto?

“Nada, nada. Zero. Eles estão habituados. As nossas notícias são essas: lesionados e para onde saem. Ainda não ouvi dizer que Taremi está a quatro golos de atingir a marca do ano passado, se calhar uma ou outra entrelinha de um jornal.”

Portimonense

“Vão fazer tudo para ganhar pontos e fazerem um bom jogo. Temos de estar atentos a algumas situações naquilo que é a dinâmica do Portimonense. Isso é demonstrar humildade e respeito pelo adversário, que muitas vezes não têm por nós."

Sente-se perseguido

“Mal será quando eu achar que a maior parte das pessoas diz bem. Alguma coisa estaria mal, ou estou para ir embora, ou embora do país. Não sei. Desconfio. Por isso, a crítica é absolutamente normal. As pessoas que comentam o futebol têm de comentar e sabemos que uns estão direcionados para o lado, outros para o outro. O FC Porto também tem os seus comentadores, os jornais também têm as páginas do FC Porto e de outros clubes. Falo das notícias que vêm cá para fora. Sendo um clube grande, o maior clube em Portugal, é normal que se fale e depois da forma como se fala. Percebemos porquê, mas não é importante para o jogo de amanhã.”

Declarações de Pinto da Costa II: desejo de ver o treinador mais tempo no clube

“O meu cenário principal e único é o jogo de amanhã. Não sabemos o que vai acontecer. Vamos, sim, remar todos no mesmo sentido, todos que amam o FC Porto para que no final se façam as contas, e se avalie, planeie, que se façam conversas que sejam construtivas. Às vezes não sou agradável ́ ́ nas minhas conversas, tenho de dizer o que acho e penso. Até lá há títulos para ganhar, jogos a fazer, há coisas mais importantes para pensar.”

Se FC Porto ganhar a Taça, Supertaça e Taça da Liga

“É uma época razoável, para o FC Porto é razoável. Como sabe, o principal objetivo é o campeonato. Fomos melhores naquilo que foi a exibição, no resultado não, podíamos estar nos quartos de final da Liga dos Campeões, mas não estamos. Já lá estivemos duas vezes, perdemos contra os futuros campeões da Europa, Chelsea e Liverpool. E estivemos nos oitavos de final, não foi motivo de festa para nós. Não é indireta para ninguém, o Benfica está de parabéns pelo trajeto que tem feito na Liga dos Campeões e campeonato. Queremos chegar mais à frente possível, queremos ganhar as taças, quando é campeonato queremos ser campeões. Trabalhamos para isso, às vezes consegue-se, outras não. Depois veremos no final da época os motivos.”

Ausentes e jogadores em risco para Benfica

“Se eu dissesse a jogador para jogar com controlo emocional… nem o metia a jogar. É feito de paixão, de velocidade, intensidade, de momentos em que se mete o pé e não se pensa. Não se pensa mesmo. Fui jogador alguns anos e sei o que estou a dizer. Se pensasse assim, dizia: meu amigo, não vais jogar amanhã para jogar sexta feira. As nossas I e II Ligas são das ligas com mais cartões. O jogo é assim mesmo. Tenho alguns problemas a nível físico de jogadores, se for pensar em tirar mais um ou outro, tenho de ir buscar meia equipa B. O Pepe está à bica. Não pode estar por fisicamente. O Diogo Costa está fora também .Evanilson também, João Mário também. Há vários problemas nesse sentido. Os disponíveis vão estar a 1000%. Não me vão ouvir, no fim do jogo, que não ganhámos porque faltou este ou aquele.”