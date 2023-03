Sérgio Conceição: “O Estoril soltou-se mais na segunda parte, mas foi por culpa nossa. Erros básicos, que a este nível não podemos ter”

FC Porto entrou forte, mas jogo foi difícil

“Entrámos muito bem no jogo, condicionando bem a dinâmica do adversário em posse. O Estoril não tinha chegado à nossa baliza quando empatou. Houve algumas incidências do jogo, o Estoril foi extremamente eficaz, porque se não tivesse sido estaríamos a falar de outro resultado. Os jogadores interpretaram bem o que queríamos, mas houve pequenos pormenores, associados a erros individuais nossos. Há fases da época em que um erro individual custa um golo, foi a sensação que tive”

Impacto das substituições

“Quis dar algo mais ao jogo. O Estoril soltou-se mais na segunda parte, mas foi por culpa nossa. Erros básicos, que a este nível não podemos ter. Há aqui muitos jogadores que vieram da equipa B ou que vieram de outras equipas do nosso campeonato e que não estão habituados a competir de três em três ou de quatro em quatro dias. É normal”

Pepê, Uribe, Galeno ou Taremi no banco

“Fazem parte do grupo de trabalho, tal como os que jogaram de início. Fizemos um jogo competente em Chaves e demos continuidade ao que fizemos nesse jogo. O Galeno não está ainda a 100%, o Pepê durante a semana está em grande dificuldade, tem treinado limitado. O Taremi ficou no banco, como pode jogar de início, como os outros atacantes, que fizeram um golo cada um em Chaves”

Lesão de João Mário

“Amanhã vamos fazer o exame. Pelo que me diz o doutor, não me parece nada de grave, e de grave seriam os ligamentos cruzados. Amanhã perceberemos a dimensão da lesão”