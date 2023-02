Sérgio Conceição: “Gostamos do calendário que temos, diz que a equipa está em todas as frentes. Mas, por vezes, o tempo é pouco”

O jogo com o Gil Vicente

“Os jogos são todos diferentes, não há jogos iguais, até porque as próprias equipas vão mudando consoante a forma dos jogadores, os castigos. Cada jogo tem a sua história e nós queremos escrever da melhor forma a do jogo de amanhã, fazendo um jogo competente e ganhando.

Houve uma evolução normal da equipa do Gil Vicente com o Daniel Sousa. Nos últimos oito resultados têm seis positivos, quatro vitórias e dois empates, e isso é demonstrativo da evolução da equipa do Gil Vicente. Os jogadores são muitos deles os mesmos da época passada. Esperamos por isso uma equipa difícil, definindo muito bem os momentos com e sem bola.

Temos de perceber a dinâmica com e sem bola do adversário, quais os jogadores que podem encaixar nessa dinâmica. É olhar para o que é o Gil Vicente no seu todo, mas principalmente olhar para nós e para aquilo que queremos fazer no jogo, tentando ganhar o jogo.”

Fran Navarro, avançado do Gil Vicente

“Os jogadores merecem todos uma atenção grande, dentro daquilo que é o coletivo. Quando olhamos para eles há que ver e analisar as características de cada um deles e o Navarro foi analisado como os outros vinte e poucos jogadores do Gil Vicente que podem estar amanhã no jogo.”

Os 40 anos de Pepe

“Não podemos dissociar aquilo que ele é como pessoa, como homem, como chefe de família. É uma pessoa fantástica. É daquelas pessoas que tive o prazer de conhecer e que vai ficar para a vida. Fico feliz por ele completar 40 anos com esta vitalidade, com esta saúde e ambição. Se há jogador que encarna os tais pilares que temos aqui no FC Porto e são inegociáveis é ele.

Mostra o rigor que nós pedimos e a competência depois de ter jogado muitos anos ao mais alto nível e com os melhores do mundo, mas também a ambição diária de ganhar alguma coisa em cada minuto, em aprender alguma coisa. Depois, tudo isso só se consegue com uma paixão enorme. Paixão pelo futebol, paixão pela vida. Esses quatro pilares são fundamentais para nós aqui no FC Porto e ele encarna isso como ninguém.”

Galeno e Evanílson vão jogar?

“Galeno não vai estar, provavelmente, o Evanilson também estará fora, por não estar bem fisicamente. Pelo menos, hoje não esteve com a equipa, vamos ver como evolui amanhã.”

E Taremi

“O jogo do Taremi em Milão foi bastante competente. Podia concretizar uma ou outra ocasião flagrante que teve, mas se ele não estivesse lá e não trabalhasse da forma que trabalhou aí é que eu estaria preocupado. Naturalmente, os golos vão surgindo. Desde que está aqui o Taremi tem dado tanto à equipa que não vou olhar para os últimos dois meses. É um grandíssimo profissional, grandíssimo jogador e vai continuar a dar muito à equipa.”

O jogo anterior, contra o Inter de Milão

"É focando muito na nossa equipa, mas também olhando para o adversário. Defrontar o Inter, olhando para algumas características deles. Precisamos de anular alguns pontos fortes, fazendo trabalho específico que nós treinadores precisamos de fazer. E precisamos de ter um grupo que conhece bem o que o treinador quer, ser fiel aos princípios da equipa. A partir daí, é ajustar ao adversário, que é o que todas as equipas fazem, até os tubarões.

Temos de perceber o que vamos apanhar pela frente. Mas temos de olhar para nós como equipa. Por vezes o tempo é pouco e queríamos mais, mas não é possível. Gostamos do calendário que temos, diz que a equipa está em todas as frentes e isso deixa-me muito satisfeito. Pouco tempo, é verdade. Conhecimento que os jogadores têm dos princípios, e estarmos cá para analisar o adversário e explorar pontos frágeis".