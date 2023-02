Eis o regresso dos pesos-pesados (os onzes de FC Porto e Inter)

As grandes novidades no onze do FC Porto para a deslocação ao terreno do Inter são os regressos de Uribe e Galeno, que falharam o duelo contra o Rio Ave, e de Otávio, ausente desde o triunfo contra o Marítimo, a 1 de fevereiro. No banco está, também, Evanilson, que fora baixa nos últimos dois jogos dos campeões nacionais.

Onze do FC Porto: Diogo Costa; João Mário, Pepe, Marcano, Zaidu; Uribe, Grujic, Otávio, Galeno, Pepê; Taremi.

Onze do Inter: Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Çalhanoglu, Barela, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro.

