Sérgio Conceição: “Os orçamentos não jogam e não entram em campo. Representando um clube histórico, vamos dar tudo”

Jogo entre velhos conhecidos

“Não é um jogo entre Inzaghi e Conceição, mas entre Inter e Porto, duas equipas cheias de história. Claro que é um prazer estar aqui e rever o Simone, fomos colegas em Roma, ganhámos títulos importantes pela Lazio. Mas agora estamos em percursos diferentes, fazemos outro trabalho, mais difícil, igualmente apaixonadamente. Espero um jogo difícil contra uma equipa que só perdeu um jogo nos últimos três meses. Conheço a forma de jogar a forma de jogar de Simone Inzaghi, não muda muito. Tem algumas mudanças no Inter que são interessantes e preparámos tudo isso, pensando nas fragilidades, que eles também têm, como todas as equipas.”

Inter

“É uma equipa forte, cheia de grandíssimos jogadores, habituada a testes semanais de elevado nível, como digo sempre. Está num dos campeonatos mais competitivos do mundo. Sabemos da sua qualidade individual e coletiva, mas também sabemos da nossa qualidade individual e coletiva. Estamos habituados a estes palcos, não podemos esquecer que representamos um clube histórico como o FC Porto. Também não sou virgem nestas andanças, eu e alguns jogadores que me acompanham, preparámos o jogo ao pormenor, sempre com a confiança grande de que vamos dar uma boa resposta, que é passar aos quartos de final. O jogo vai ser difícil, mas estamos preparados para ele.”

Convocatória

“Penso que não veio ninguém novo, vieram todos os que já estavam cá. No mercado de inverno não fomos buscar ninguém. Estas lesões musculares normalmente, e como todos nós sabemos, todas as horas são importantes e estamos com esperança para um ou outro jogador, claramente não estando preparados para 90 minutos para poderem dar o seu ocntribuot. Vieram connosco, estão a entrar nesse período de transição entre departamento médico e o treino competitivo. Esperemos que amanhã possa ter alguma boa notícia dentro do que é um jogo preparado já nestes últimos dias com jogadores que eu penso que estão melhores para este jogo.”

Francesco Acerbi e Simone Inzaghi, jogador e treinador do Inter, deram favoritismo ao FC Porto. Porquê?

“Isso vai entroncar no que foi a parte final da minha resposta anterior: o Porto é um clube com história. Acho que isso é um bocadinho música para os nossos ouvidos da parte do Acerbi e do Simone. Depois, as pessoas olham para a forma como querem olhar. OK, vamos ver em termos estatísticos: desde 2006 só o Bayern é que tem mais títulos nacionais e internacionais do que o FC Porto. Se calhar é um bocadinho por aí. Naquilo que é o orçamento, e aqui falo de uma outra questão importante, nós e Club Brugge somos os orçamentos mais baixos dos que estão nos oitavos de final da Liga dos Campeões. Mas também sei que esses orçamentos não jogam e não entram para dentro do campo. Volto a dizer: nós, representando um clube histórico e tendo um grupo de trabalho em quem confio plenamente, vamos dar tudo para dar a melhor resposta, para depois discutirmos no Porto a passagem aos quartos.”

Prefere Inter com Lukaku ou sem Lukaku?

“Você está procurando títulos? É uma boa pergunta para o Simone. Eles têm avançados fortíssimos, Lukaku, Lautaro Martínez, Dzeko. É o Simone que vai escolher de acordo com a sua estratégia. Não tenho preferência. As minhas são Danny Damaso, Evanilson, Toni Martínez e Mehdi Taremi.”

Lembranças de San Siro

“A emoção é sempre grande. O carinho que tenho por Itália é muito grande. É um país que me acolheu quando eu tinha 22, 23 anos, fiquei seis anos, jogando a grande nível. No Inter joguei um pouco menos, tive lesão, todos esperavam muito de mim. As grandes temporadas foram na Lazio e Parma. No Inter não fui tão bom. Mas é sempre uma boa lembrança, a coisa mais importante é o jogo entre Inter e Porto.”

Tubarões fora de forma, oportunidade para portugueses?

“O que olho é extremamente difícil uma equipa que não esteja nos chamados big-5 ganhar uma Champions. Não é impossível, a última foi há quase 20 anos e foi o FC Porto que a ganhou, mas é cada vez mais difícil. Há uma diferença muito grande naquilo que são as equipas mais apetrechadas a nível financeiro e em nível de jogadores com as outras equipas. Acho sinceramente cada vez mais difícil, volto a dizer que não é impossível. Mesmo nessa baixa de forma momentânea, na Liga dos Campeões, a melhor competição de clubes do mundo, os jogadores ganham uma vitamina extra.”

Identidade

“Como base não podemos fugir ao que somos. Quais são as nossas características da nossa equipa? Também gosta de pressionar, é agressiva, no bom termo da palavra, em todos os momentos do jogo, no sentido de estar sempre viva e ligada ao jogo. É uma equipa intensa também. Tudo aquilo que são estes confrontos com equipas deste nível é um desafio enorme, para equipa técnica e jogadores. É nessa preparação do jogo que vamos atrás do pormenor que pode ser decisivo num jogo destes. É apaixonante e desafiante preparar jogos deste nível, não quer dizer que não tenha a mesma dedicação, foco e ambição em todos os jogos… Com o Académico de Viseu foi preparado da mesma forma. Isso é o apaixonante desta profissão, nós termos de perceber o que temos de fazer perante um rival também pressionante, com o seu impacto físico no jogo, que gosta desses momentos. Ou seja, o que podemos fazer para levar de vencida este adversário e passar a eliminatória? Lembro-me que perdi aqui, em Itália, contra a Roma e virámos o resultado no Dragão. Por isso, é a primeira parte da eliminatória, temos a segunda parte no Dragão. Preparamos o jogo para no final estarmos felizes e passarmos aos quartos mais uma vez.”

Treinar em Itália no futuro? O que aprendeu por ali?

“Eu amo a Itália. É um país maravilhoso, tem coisas negativas, mas mais qualidades. O que aprendi como jogador? É diferente, um jogador não pensa como um treinador. Eu aprendi de cada treinador que tive. A humildade é importante porque podemos aprender com todos. Temos de ser inteligentes para absorver todas as coisas positivas. Claro que a experiência em Itália foi importante porque defrontei muitos campeões, tive muitos treinadores fantásticos. A experiência foi importante, mas não foi decisiva, porque depois cada um tem a sua ideia e forma de pensar o futebol.”