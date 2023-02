Sérgio Conceição: “Houve jogos em que, em termos exibicionais, estivemos melhor e perdemos pontos”

Jogo foi mais difícil do que esperava

“Eu sabia, fui alertando durante a semana. Foi um jogo difícil, num contexto difícil para nós. O público foi muito importante. Fizemos o golo a acabar a primeira parte, num bom momento. Tivemos três ocasiões para o 2-0 no início da segunda parte, é verdade que na parte final poderíamos ter empatado o jogo. Mas é uma vitória justa. Sabia que ia ser um jogo dentro deste grau de dificuldade. Houve um ou outro momento em que poderíamos ter feito as coisas de maneira diferente. Corrigimos ao intervalo algumas coisas que foram importantes, fizemos uma segunda parte melhor que a primeira. Alguns jogadores sentiram alguma dificuldade no jogo, mas há jogos assim. Temos tido muito boas exibições, mas houve jogos em que, em termos exibicionais, estivemos melhor e perdemos pontos”

Ajustes durante o jogo

“Tentámos mudar o nosso momento sem bola. Era importante que os nossos médios não estivessem em paralelo, que o Eustáquio avançasse mais em relação ao Grujic. Começámos com o Taremi atrás do Toni, foi importante meter o Taremi e o Toni sobre os três centrais do Rio Ave. E meter o Pepê e o Franco a saltar sobre os médios do Rio Ave, que saíam a jogar com algum à vontade. Quando tínhamos a bola, o Rio Ave tinha um bloco médio-baixo, com pouco espaço entre-linhas. Conseguíamos chegar à largura com alguma facilidade, mas faltou algo mais à equipa”

Poder contar com Wendell, que estava em dúvida

“Sim. Era um contexto difícil. Gosto de ter toda a gente disponível para o jogo. Foram três pontos importantes e difíceis, como esperava”

Diogo Costa queixou-se

“Se não estiver o Diogo, está o Cláudio [Ramos], está o Samuel Portugal. Não me tenho queixado das baixas”