Sérgio Conceição: “Num mês fizemos 10 jogos. Tudo o que seja quatro dias ou menos de descanso aumenta em 6x o risco de lesão dos jogadores”

Rio Ave

“É mais um adversário que temos de olhar com respeito, mais um adversário difícil da nossa Liga e que tem um contexto difícil – muitas baixas e menos opções.”

Perante lesões, manter 4-4-2?

“Faz parte da estratégia para o jogo de amanhã. Depois, se mudamos e metemos algumas variantes no nosso jogo, depende um bocadinho dos jogadores que temos à disposição, olhando para o que é o adversário e depois definir todos os momentos do jogo pensando no que é a nossa equipa e no que somos nós.”

Ausências

“Estão oito jogadores fora. Deixo um apelo: não tendo gente para completar o banco, peço que o 12.º jogador, neste caso os 20.º e 19.º sejam o público. Se há dias e jogos em que vamos precisar do apoio… É um apelo que faço a sócios, simpatizantes, adeptos e pessoas que gostam da cor azul e branca e que tem como emblema um dragão, que apareçam amanhã [sábado] para nos apoiar. Para nos apoiar. Vamos ter momentos difíceis durante o jogo, precisamos desse apoio. Estou a lembrar-me de uma ou outra assobiadela do jogo aqui com o Vizela depois de termos ganhado a Taça da Liga e de termos alguns jogadores fora, o que é absolutamente normal, temos adeptos exigentes e apaixonados, querem ver a sua equipa a cilindrar os adversários, mas nem sempre é possível. Essa compreensão e o perceber do momento é importante, daí o meu apelo aos adeptos para que estejam em grande número e possam apoiar-nos do início ao fim.”

Desaire na primeira volta com Rio Ave fora

“Trabalhei eu e os jogadores para percebermos o que correu mal em Vila do Conde. Foi a pior primeira parte que tive desde que sou treinador. Não é muito difícil fazer um bocadinho melhor do que fizemos na primeira parte em Vila do Conde, vai ser preciso fazermos muito mais para ganharmos o jogo, perante uma equipa com boas individualidades, que ganhou o último jogo, está moralmente bem. Temos a responsabilidade de nos assumirmos como favoritos e queremos muito ganhar os três pontos.”

Gestão de plantel e próximo jogo

“Não há como pensar no próximo jogo se não tenho jogadores suficientes e tenho de ir buscar jogadores à equipa B. É impossível pensar no outro jogo. Que gestão? Gestão de quem? Os jogadores não existem. É olhar para este jogo como uma final, a nossa liga dos campeões é amanhã contra o Rio Ave. (...) É um ano atípico de Mundial a meio da época, é fácil perceber o porquê destas lesões. Ficou completamente adensado o calendário antes do Mundial e depois. Num mês fizemos 10 jogos. Depois não é só só jogos… Está provado que, sobre recuperação dos jogadores e o intervalo dos jogos, tudo o que seja quatro dias ou menos aumenta em 6x o risco de lesão dos jogadores. Quem tem os direitos televisivos do nosso campeonato e Taça da Liga e Taça de Portugal e por aí fora quer mais jogos e jogos de qualidade e nós temos de andar aqui num corrupio de viagens. O trabalho não difere em nada do que foram os seis anos. Os jogadores estão preparados para jogar de 72 em 72 horas, para jogar com qualidade, mas depois é o resto, há mais propensão para a lesão: as horas a que são os jogos, as viagens pelo meio. É uma questão que temos de reflectir.”

Otávio

“Tenho ideia que vai regressar esta semana.”

Pepe e os elogios a Conceição

“Se isso me desse pontos… A opinião dos meus jogadores é muito importante para mim, mas a opinião de quem anda no futebol… A mim pode espicaçar-me um bocadinho mais e dar mais vontade de ganhar mais. Não é importante. Fico extremamente honrado por ter vindo do jogador que é, é mais que um jogador. Se isso me desse pontos era uma maravilha. Isso é que era, tinha aí de três em três dias uma pessoa a falar bem de mim. Mas não é.”

Pepe II (treinos de SC deviam dar equivalência no curso de treinadores). Sentiu isso como jogador?

“Os tempos mudaram, sinceramente. Houve grandes treinadores com quem eu tive o prazer de trabalhar. Vá a qualquer equipa da 1.ª, 2a ou 3a Liga e vê microciclos e unidades de treinador feitas de uma forma fantástica e com muito mais qualidade do que se fazia há 15, 20 anos. O que o Pepe diz é ter uma linguagem simples, toda a linguagem de balneário e tudo o que se quer para o jogo, e potenciar cada jogador para que a equipa seja mais forte e definir o que somos como equipa. E depois passá-lo no treino é simples: basta ser claro. depois temos de ajustar. Comecei no FC Porto a partir de um trabalho base sobre o futuro que era o 4-4-2 e fomos mudando ao longo dos tempos, fomos explicando porquê, qual era o trabalho de cada um nas diferentes posições. No fundo é ser claro com os jogadores. Se é teórico e lá dentro do campo não se trabalha de acordo com essa teoria, a bota não bate com a perdigota, o contrário também não.”

Baía disse que Conceição estava entre os três melhores treinadores do mundo

“Isso é música para os meus ouvidos, vocês querem enganar-me, não querem? Vocês vêm para aqui para me enganar. É para amanhã escorregar contra o Rio Ave? Não vou escorregar, vamos ganhar o jogo. Queremos ganhar, muito, se vamos ganhar é outra coisa… Isso não é importante. Um treinador é a cara de muita gente que trabalha com ele. Obviamente que tem mais responsabilidades e quando acontece algo de negativo sou eu que levo umas pedradas, mas pronto, não acho que seja importante. Tive a oportunidade de falar [no passado] de trabalho e hoje de resultados. Estou aqui há uns anos. Tenho tido algum sucesso. Se sou o melhor ou não, quer dizer, o que hei de dizer ao pé de um José Mourinho? Quantos títulos tem e o que ganhou já? Não faz sentido. O mais importante é pensar que vou defrontar amanhã o melhor treinador da II Liga, já teve oportunidade de ganhar a II Liga. O [Luís] Freire tem feito um trabalho excelente no Rio Ave e amanhã vamos ver quem é o melhor no jogo."