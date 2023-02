Sérgio Conceição: “Jogo equilibrado, muito competitivo, como se previa, e penso que as três equipas estão de parabéns”

Vitória

“As ausências são importantes nestes jogos, pela experiência e maturidade, mas fomos à procura de dar o melhor equilíbrio possível à equipa. Respeitámos uma equipa do Sporting com princípios fáceis de decifrar mas depois contrariar é mais difícil. Muita largura, dinâmica na frente tanto em apoio como na profundidade. Um excelente Sporting. Tínhamos estrategicamente de ser muito competentes e fomos, com algumas falhas que permitiram ao Sporting aqui e ali ter ocasiões para fazer golo. Um golo em que fomos à procura de jogar, chegar ao último terço, criámos ocasiões. Foi um jogo equilibrado, muito competitivo como se previa e penso que as três equipas estão de parabéns”

Onze do Sporting surpreendeu?

“Os três centrais estavam lá, muita largura pelo Fatawu… sabemos que o Nuno Santos é um jogador diferente do Fatawu, porque procura muito os cruzamentos, o Fatawu é mais no um para um. Hoje na análise dos adversário já não há segredos, há o preparar de um plano em função disso. Não contava que não jogassem o Nuno Santos, o Morita e o Paulinho mas de qualquer das maneiras o nosso plano não ia mudar, só íamos ter atenção a um ou outro pormenor que nestes jogos até podem ser decisivos e nisso os jogadores foram bravos e muito competentes. Temos um espírito fantástico, atitude competitiva acima da média, muito importante nestes jogos”

Mudanças, arrependido?

“Não podemos esquecer a densidade competitiva que nós temos. O Galeno saiu magoado, o Uribe também, a juntar aos outros seis que estão magoados porque damos o máximo todos os dias. As mexidas teve a ver com essas debilidades físicas, com o controlo da largura do Sporting e os cruzamentos na parte final no jogo. Daí as substituições que fiz”