Sérgio Conceição: “Um jogo de muitos duelos, sem nota artística, como previa, mas com duas equipas com muita vontade”

1.ª parte

“Estamos nuns quartos de final da Taça contra uma equipa que tem feito um trajeto interessante na II Liga. O estado do relvado proporcionava que o Académico pressionasse mais forte porque para se controlar a bola era preciso dois, três toques. Uma equipa bem trabalhada, a condicionar a posse do adversário. Foi sempre um jogo de muitos duelos, como eu previa, não presente a nota artística mas com duas equipas com muita vontade de chegar às meias-finais. Naturalmente, com o decorrer do jogo, fomos criado mais situações, chegámos ao golo, noutras poderíamos ter definido melhor, mas foi uma vitória difícil mas justa”

Gestão?

“Impossível estar a pensar em dois jogos ao mesmo tempo. Olhei para a saúde dos jogadores, começando na baliza. O Cláudio tem jogado nas taças, o Wendell está em casa, o Marko depois de uma lesão fazer três dias depois mais trinta minutos já era demasiado, havia receio de se lesionar outra vez. O Evanilson acabou em dificuldades mesmo jogando o tempo que jogou. A partir de amanhã pensamos no Sporting”

Indicações a André Franco

“Faz parte da minha forma de estar, intervenho muito no treino, no jogo. O André jogou numa posição ligeiramente diferente mas o que quero dele é que ocupe o espaço no corredor central. Ele tem uma qualidade grande na definição do último passe e é capaz de aparecer na finalização. É um jogador que não tem tido tantos minutos e que trabalham sempre no máximo e o gozo que me dá não é o golo que ele fez mas o trabalho que ele faz diariamente. Quando venho com o discurso de que todos são importantes não é só da boca para fora, eu sinto mesmo que tenho um grupo em que todos são importantes”

Oito jogos seguidos a ganhar, confiança para o clássico?

“Vamos à procura da nova vitória no jogo com o Sporting, um rival com qualidade que luta pelos mesmos objetivos que nós. Vamos prepará-lo da melhor forma. Temos dois títulos este ano, estamos nas meias-finais da Taça e o caminho faz-se caminhando, domingo é a próxima paragem”