Siramana Dembelé: “Não vou falar de mim, a cara do FC Porto é o Sérgio Conceição. Gosto muito de estar no meu lugar quando estou lá em cima”

1-0 perto do intervalo

“Sabíamos que íamos ter um jogo difícil, perante adversário muito forte, num bom momento. Hoje o mais importante era vencer, fizemos bem. O mais importante é continuarmos a nossa caminhada.”

Lesão de Wendell

“Ainda não tenho informação.”

Experiência no banco

“Eu não vou falar de mim. É importante saber uma coisa: independentemente de estar à vossa frente, a cara do FC Porto é o Sérgio Conceição. Gosto muito de estar no meu lugar quando estou lá em cima. O mais importante é o Sérgio Conceição continuar a confiar em mim. O mais importante é o Porto ganhar. A minha estreia não é importante, o mais importante era ganhar, somar pontos, ter os meus jogadores, que trabalharam bastante, com um grande esforço perante bom adversário, a preparar já o próximo jogo de quarta-feira.”