Sérgio Conceição: “Ter opinião pode muitas vezes ser motivo de expulsão. Qualquer dia vão expulsar-me pelos pensamentos”

Vizela

“Os jogadores são praticamente os mesmos, agora é verdade que tinham lá o Álvaro Pacheco como treinador e agora está o Tulipa. Mudaram algumas coisas em termos de dinâmica. Com bola e sem bola, é preciso dizer. Trabalhámos mais nestes jogos que o Tulipa esteve à frente da equipa, para descortinar a forma de estar nos diferentes momentos de jogo do Vizela. Mas principalmente focando no que é o nosso trabalho e no que temos de fazer."

Vizela II

“Perdeu mais fora do que em casa, em casa tem sido uma equipa bastante interessante. Mas tem resultados interessantes fora. Independentemente de casa ou fora, temos de olhar para o que é a equipa no seu todo, para estarmos preparados. É um vVizela que me parece a mim que está numa boa fase, que joga bem. A sua dinâmica em posse é muito interessante, com muita mobilidade, tem um avançado poderoso, tem alas que são jogadores de bom nível, tanto o Nuno Moreira como o Kiko Bondoso, no que são situações de 1x1. O impacto do meio-campo é forte, Claudemir, Guzzo e Samu. Os laterais são muito ofensivos. O Igor Julião tem estado muito presente, tem feito até golos. O Kiki Afonso também é um jogador com um excelente pé esquerdo, em cruzamentos é uma equipa interessante. Vejo uma equipa que está numa boa fase. E nós também."

Que FC Porto estará em campo?

“É verdade que na zona intermédia estamos mais dificuldade. Vamos com certeza entrar com 11 jogadores, espero que seja assim durante toda a partida. Temos de arranjar soluções, sou pago para isso. É verdade que aconteceram aqui algumas lesões com jogadores do mesmo sector, principalmente do corredor central. Temos de olhar para o que é o jogo, definir o melhor 11, em termos estratégicos, olhando para as individualidades para formarmos um 11 competente, forte, para ganharmos o jogo."

Estado da equipa

“Fisicamente está como tem de estar, vamos jogar ao quarto dia, não vejo problema. Não será uma desculpa."

Expulsão

“Não tenho receio de nada, isso nem é motivo de ficar muito apreensivo ou mesmo com a tal azia com que poderia ficar. Ter opinião pode muitas vezes ser motivo de expulsão. Qualquer dia vão expulsar-me pelos pensamentos que eles pensam que estou a ter. Fica difícil. Quando há bom senso… E na Europa tem havido bom senso e o meu comportamento tem sido exatamente o mesmo. Gesticulo, vibro com o que se passa no momento, estou muito alerta. É a minha forma de estar. Quanto a isso não posso fazer mais nada."