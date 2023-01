Sérgio Conceição: “Foi mais sereno este ano, gosto mais desta forma de estar no mercado do que de entradas e saídas”

Marítimo

“Historicamente é sempre um jogo muito difícil. O Marítimo melhorou com o José Gomes, têm dois resultados positivos em casa. É uma equipa que está num bom momento, tem jogadores com qualidade que não condiz com o seu lugar na tabela. Temos noção do que estão a fazer neste momento. Têm uma intensidade interessante, agressiva no jogo, muito pressionante”

Euforia da Taça da Liga

“Não há euforia nenhuma. Houve a alegria normal da conquista de um título e no final já estava com o discurso virado para o Marítimo. Queremos dar continuidade às vitórias”

Recuperação com o chip certo

“O chip tem de ser sempre o máximo, trabalhar no limite para ganhar. Não há mudança de chip nenhum. O chip tem de estar sempre metido lá e estarmos no máximo. A vitória merecida na Taça da Liga passou. Agora é olhar para o campeonato, principal objetivo. Um jogo difícil, num terreno tradicionalmente difícil”

Evanilson

“Está com mais unidades de treino em cima, o que é sempre benéfico. Estava já disponível no último jogo mas achei que ainda não era o momento para integrar a lista”

Mercado

“Tudo o que seja não saídas é importante. Foi mais sereno este ano, é verdade, gosto mais desta forma de estar no mercado do que entradas e saídas. Provoca coisas no grupo de trabalho que não são positivas. Vivo de uma forma tranquila este dia, até porque tenho conversado quase todos os dias com o presidente e a indicação que tenho é dessa mesma tranquilidade. Este ano estou mais tranquilo nesse sentido”

Diferença para o Benfica pesa?

“Não pesa nada. O Benfica estará na frente mais dois jogos e nós temos de ganhar os dois jogos para no mínimo manter a diferença. Temos de nos focar no nosso jogo, que é o verdadeiramente importante, não o jogo dos outros”

Sem entradas

“Tenho um bom grupo, um misto de experiência e jovens. Estou contente com o grupo que tenho, sinceramente. Disse há umas semanas que se viesse alguém seria para encaixar logo. E mesmo assim, um jogador de qualidade top teria dificuldade em entrar naquilo que é a dinâmica, o que é normal e natural”