Sérgio Conceição: “Não é justo chegarmos a sábado e termos menos descanso que o nosso adversário, mas é o que temos”

Primeira parte

“Entrámos bem no jogo, entrámos de forma muito forte, o que é bem demonstrativo que tínhamos pelo Académico e por que tinha feito. Um jogo entre duas equipas de patamares diferentes, mas muito competentes. Os primeiros 15 minutos tivemos ali três ou quatro ocasiões para marcar mais golos, não o conseguimos. Depois, numa ou outra perda de bola nossa, com os alas do Académico bem metidos por dentro, permitiu saírem com perigo e criarem ali duas ou três situações. Ganharam alguma confiança nesse momento do jogo.”

Primeira parte II

“Sabíamos que, com 1-0 no marcador, era perigoso. Devíamos continuar a fazer o que fizemos e bem nos primeiros 20 minutos. Não fomos capazes e queríamos de certa forma chegar muito rápido à baliza quando devíamos ter uma circulação mais apoiada e tranquila, para que a equipa jogasse mais em ataque organizado do que em ataque rápido.”

Segunda parte

“O que foi pedido, no balneário, foi exatamente isso e mais um ou outro pormenor, o que fez com que naturalmente tivéssemos uma segunda parte com controlo do jogo, a criar mais algumas situações e a permitir pouco ao Académico de Viseu, que tem jogadores que são interessantes.”

Ataque diferente: a ideia era retirar referências ao Académico?

“Também, tem a ver com a estratégia para o jogo. O Danny tinha feito bons jogos num passado recente, em Chaves por exemplo marcou dois golos. O Veron, no passado recente, tinha dado boas indicações. O que queríamos, pensando no jogo e no que podíamos na organização defensiva do Académico, percebendo quais eram os seus comportamentos, demos mais alguma mobilidade, não tantas referências na frente e surpreender dentro do que era a nossa estratégia. Confiamos em todos os jogadores. Os jogadores estão de parabéns, fizemos um bom jogo, um jogo sólido.”

Quinta final para Porto, terceira para Conceição

“Agora é descansar, e bem. Temos menos 24h de descanso que o adversário. Se a Taça da Liga quer mudar alguma coisa, tem de começar a pensar por aí mesmo. Não é justo chegarmos a sábado e termos menos descanso que o nosso adversário, mas é o que temos. As finais jogam-se para se ganhar, o que não aconteceu nas últimas comigo nesta competição. Vamos preparar o jogo com o Sporting para tentar dar uma boa resposta e ganhar a Taça da Liga.”