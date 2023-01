Sérgio Conceição e o 3.º lugar: “Pressão existe sempre. E se não existir cá dentro eu faço o favor de a criar”

Vitória

“Espero um jogo difícil. Nos jogos fora temos tido mais dificuldade do que em casa e o Vitória, não estando numa boa fase em termos de resultados, é bem treinado e tem princípios de jogo interessantes. É uma saída historicamente difícil. Têm várias soluções, e de qualidade, cabe-nos olhar para a dinâmica da equipa”

Mais dificuldade nos jogos fora

“A essência do jogo é sempre a mesma, são 11 contra 11. A envolvência não tem que ver com o jogo em si. Temos de encarar os jogos fora como em casa da mesma forma, como fizemos nestes anos todos. Em casa temos sido mais eficazes. É uma conversa que temos tido internamente e trabalhado”

Maus resultados do Vitória

“Eu tive a oportunidade e gosto de trabalhar no Vitória e sei da paixão dos adeptos. E não é um clube fácil nesse sentido, neste caso para a equipa técnica e jogadores. Mas isso faz com que o Vitória tenha aquela mística, como temos aqui no FC Porto. Tudo aquilo que se passa à volta não deve interferir no trabalho positivo que o Moreno está a fazer. Quando existem dificuldades é um bom desafio para se melhorar. É preciso dar-se tempo a essa juventude e à equipa técnica. Com o Braga, equipa que está a fazer um campeonato fantástico, se fazem o 3-0… vi um Vitória muito bem organizado. Acabaram por perder, foram recebidos num ambiente difícil e acho que não mereciam nada. Podemos apontar alguns erros naqueles últimos 10 minutos, mas isso faz parte”

Pressão e 3.º lugar torna jogo mais difícil?

“Estamos habituados a jogos com pressão e às dificuldades que temos e que temos de ultrapassar porque defendemos as cores de um clube onde essa pressão existe sempre. E se não existir cá dentro eu faço o favor de a criar. Não podemos olhar para o jogo de amanhã e pensar que um resultado que não seja a vitória é positivo. Queremos ganhar muito amanhã porque estamos atrás de duas equipas e queremos acabar em primeiro em maio”

Há pontos de ligação entre Moreno e Sérgio?

“Foi meu jogador e em algumas coisas eu aprecio o Moreno, como acontece com jogadores com experiência como o nosso Pepe, que são extremamente competitivos. O Moreno era um jogador importante no balneário, competitivo com ele próprio. Revejo-me nesse estado de espírito, mas como treinador conheço deste ano mas não tenho conhecimento profundo do que ele é como treinador mas está a dar os passos certos porque eu estou a ver trabalho na equipa, não tenho dúvidas nenhumas”

Pepê no banco

“O Galeno está muitíssimo bem, o João Mário tem estado bem. O Pepê não está a jogar neste momento mas é um titular do FC Porto, assim como os outros, eu acho que são todos titulares. É dos jogadores mais talentosos com quem trabalhei”

Pepe diz que convive mal com a vitória

“O que ele quis dizer com certeza é poder existir algum relaxamento depois de uma vitória. É o momento em que temos de estar mais alerta, é preciso dar continuidade. E o Pepe queria dizer isso, com certeza, que é nos melhores momentos em que nós nos distraímos um bocadinho e não podemos porque nos custa pontos. Temos tido desatenções que não são normais, nomeadamente em jogos fora de casa”